"Maxi progetto FriEl, occasione di sviluppo"

Era inevitabile che, come abbiamo letto in queste settimane, il dibattito innescato dal Carlino attorno al maxi progetto presentato dall’azienda FriEl suscitasse prese di posizione differenti. Talvolta agli antipodi. Alcune entusiastiche, altre piuttosto critiche. L’ex sindaco di Portomaggiore Aurelio Pariali interviene nel dibattito chiarendo subito che "ci troviamo di fronte ad un "New Deal" per la Provincia di Ferrara: la mole di investimenti di cui si parla e il connesso incremento occupazionale, rappresentano certamente uno spessore interessante, almeno in prima battuta. Le ricadute sul territorio possono costituire un fenomeno interessante ed occasioni di sviluppo anche per soggetti terzi, imprenditori e non". Tuttavia, aggiunge l’ex amministratore, attualmente nel gruppo dirigente provinciale di Forza Italia, "non va nascosto che, come da varie parti è già stato evidenziato, i rischi sul piano ambientale e sul piano sociale ci sono e non vanno sottovalutati". "I programmi di investimento per Comacchio e Portomaggiore – scende nel dettaglio Pariali – pare che prevedano l’installazione di impianti fotovoltaici. Attività queste che, come sappiamo, hanno già dato luogo (come nel territorio argentano), a fenomeni speculativi, i quali hanno spinto alla mobilitazione la cittadinanza, anche in forme organizzate (si veda per esempio l’associazione Terrargenta), oltre che a dibattiti in sede istituzionale come quelli nel Consiglio dell’Unione "Valli e Delizie". Su Portomaggiore, entrando più nello specifico, "occorre capire se gli investimenti, nel loro complesso, sono destinati ad attirare nuovi flussi migratori o se, invece, sono destinati a dare stabilità economica e sociale ad un fenomeno purtroppo sfuggito di mano ed oggi foriero di grosse problematiche, ancora non risolte – mette in guardia Pariali –. Nel primo caso dovremo essere fortemente critici, nel secondo caso la direzione potrebbe essere quella giusta, ma occorrerà procedere con molta cautela; se l’obiettivo è rafforzare il concetto di "paese dormitorio", per risorse lavorative straniere, probabilmente bisognerà riflettere attentamente". Da ultimo, una stoccata più ‘politica’ rivolta all’amministrazione comunale portuense. "In prospettiva – chiude Pariali – le forze politiche di minoranza del Comune di Portomaggiore, credo dovranno essere maggiormente informate e coinvolte nell’illustrazione dei progetti da parte dell’amministrazione, in modo che più voci possano contribuire ad evidenziare, al di là di indiscutibili aspetti positivi, le criticità disseminate lungo la strada che dovrà essere percorsa, favorendo una positiva soluzione, in campo amministrativo".