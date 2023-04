Maxi raccolta di rifiuti con l’associazione ’Volano Borgo Antico’

Capitanati da Marco Ruffato, presidente dell’associazione Volano Borgo Antico, una quarantina di volontari provenienti da tutta la provincia, sabato scorso dove l’Adriatico accarezza il Boscone della Mesola. Sul posto ad aprire l’accesso alla meravigliosa area ambientale i Carabinieri Forestali, completando una pulizia cominciata lo scorso 18 marzo. In pochissime ore sono stati recuperati ben 140 sacchi di rifiuti indifferenziati, centinaia di bottiglie in vetro ed una grande quantità di materiali ingombranti tra cui frigoriferi, pneumatici, boe e tubi in plastica. Alcune ore di faticosa ed impegnativa attività, indossando stivali e protraendosi verso zone acquitrinose per recuperare grandi quantitativi di oggetti abbandonati rimasti intrappolati tra canneti, rovi e la piccola boscaglia. "Voglio ringraziare tutti i partecipanti – ha affermato Marco Ruffato – per aver contribuito a far ritornare la più naturale possibile un’area bellissima, quale è la riserva del Boscone". La giornata ecologica si è conclusa con un incontro conviviale culminato con una poderosa spaghettata.