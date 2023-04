Maxi ripascimento sulla costa Priolo: "Lavori terminati in anticipo"

LIDO DI POMPOSA

"Ai lidi ci sarà una maggiore sicurezza contro l’erosione della costa, con 9 settimane di anticipo sulla fine dei lavori, grazie all’investimento di 25 milioni di euro da parte della Regione". Lo afferma Irene Priolo, vicepresidente della Regione con delega alla Difesa del suolo e della costa e alla Protezione civile a conclusione dei lavori del maxi-ripascimento che hanno interessato 3,9 chilometri del litorale Comacchiese, fra Lido delle Nazioni e Lido di Pomposa, riportando dal mare alla spiaggia quasi 150mila metri cubi di sabbia. All’illustrazione dell’intervento, anche dopo le terribili mareggiate di fine anno, che ha riguardato 9 tratti, interessati da erosione, subsidenza e rischio di ingressione marina l’assessore lagunare Antonio Cardi ha sottolineato lo straordinario spirito di collaborazione con la regione, l’efficacia del risultato conseguito e come tanti gli abbiano fatto i complimenti per quanto effettuato. "Su questo tema c’è un’enorme problematica e la comunità scientifica non sempre è omogenea su interventi - aggiunge - con vedono grande impegno di risorse umane e finanziare capaci". Alceste Zecchi ha evidenziato i tempi record dall’approvazione in giunta alla conclusione, ma anche la sinergia nel sovrapporsi interventi in corso di somma urgenza e quest’ultimo corposo ripascimento. "Oltretutto abbiamo asportato sabbia dalla foce anche del canale Logonovo - ha proseguito - dando così oltre ad un’uscita sicura delle barche abbiamo donato tanta "salute", col ricambio idrico, alle valli di Comacchio. Stefano Bellesi ha mostrato come l’intervento abbia evitato un ingressione nelle dune di San Giuseppe con seri rischi e col ribasso d’asta ad ottobre si porteranno altri 15mila metri cubi, completando la quantità prevista, diminuita per l’aumenti dei prezzi. Per la ditta esecutrice Stefano Boscolo ha evidenziato come siano state utilizzate ben 4 imbarcazioni nell’intervento, fra le quali l’unica a livello nazionale dotata di particolari caratteristiche "in una sinergia fra pubblico e privato riscontrata raramente". Infine Irene Priolo ha sottolineato come sia stato coniugato un ripascimento complessivo, tra quello di somma urgenza per la mareggiata e quelli previsti un anno fa dall’attuale progetto, di 330mila metri cubi di sabbia in quasi tutti i lidi comacchiesi, salvaguardano al tempo stesso la nidificazione del prezioso Fratino.

cla.casta.