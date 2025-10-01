Maxi rissa con il coltello, blitz al parco del Gigante

Nelle giornate di ieri e lunedì, i carabinieri della compagnia di Cento hanno passato al setaccio il Giardino del Gigante, dove si sarebbe svolta la rissa tra giovani che avrebbe visto spuntare anche un coltello. Episodio portato alla luce da Fratelli d’Italia che ha acceso il dibattito e con esso anche lo scontro politico. Nei controlli effettuati dai carabinieri nei successivi due giorni, complessivamente sono state identificate trenta persone allo scopo di prevenire il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonchè individuare eventuali forme di bivacco illegale. I carabinieri di Cento fanno sapere che gli accertamenti proseguiranno anche nei prossimi giorni, proprio per non abbassare la guardia sul fenomeno e per contrastare ogni forma di attività illecita, garantendo così una cornice di sicurezza per la popolazione che usufruisce delle aree.

Ad intervenire sulla rissa è ora anche l’assessore alla Sicurezza Mario Pedaci. "Quello che è accaduto è un fatto grave che condanniamo con forza – dice –. Ora la giustizia dovrà fare il suo corso. Ci siamo immediatamente attivati con le forze dell’ordine per supportarne l’attività. E subito ci siamo anche attivati per rinforzare il presidio del territorio intorno alla scuola con la polizia locale e i carabinieri. Già da un anno è attiva una sorveglianza maggiore che da questa mattina (ieri, ndr) è stata irrobustita". I consiglieri di Fratelli d’Italia parlano di un fatto grave avvenuto a pochi passi da una scuola e invocano "provvedimenti esemplari" per i responsabili. "Se non reagiamo con fermezza – dichiarano – la prossima volta potrebbe essere troppo tardi". Non meno dura la reazione della Lega che ha chiesto un piano di sicurezza immediato. "Il fenomeno delle baby gang non è più un problema lontano – dicono gli esponenti del Carroccio –. È stato brutto vedere il video in cui diversi studenti, in buona parte di origine nordafricana, si sono presi a calci e pugni, trasformando un parco pubblico in un ring".

Parlano di "scene che non possiamo più tollerare" e aggiungono che "la politica del ‘bullismo zero’ sbandierata dall’amministrazione sui media non ha funzionato e serve un presidio fisico delle forze dell’ordine davanti alle scuole e tolleranza zero per ogni forma di violenza". A replicare era poi stata la dirigente scolastica dell’istituto interessato dall’intervento di Fd’I, che in una lunga nota ha chiarito che l’episodio non è avvenuto "nei pressi dell’ingresso della sua scuola bensì all’interno del parco del Gigante, luogo pubblico, incustodito e privo di sorveglianza".

Laura Guerra