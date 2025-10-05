Maxi rissa in strada tra ragazzini: “Lanci di bottiglie e tavolini, la gente si è barricata in casa”

Ferrara, 6 ottobre 2025 – “Ragazzi levatevi! Stanno lanciando le bottiglie”. E di sottofondo urla di panico, rumore di vetri che si infrangono, tavolini che volano, fioriere ribaltate, una decina di ragazzi (nati tra il 2005 e il 2008) che si prendono a botte tra via Carlo Mayr e piazza Verdi. La movida violenta si è trasferita in questa zona della città. Teatro degli scontri tra minorenni, la parte esterna del bar Vino, eletto a ritrovo di un gruppo di giovanissimi composto sia da italiani che da stranieri. A subire i danni causati dalla rissa anche il locale a fianco: il bar Canapa dove la clientela e il titolare Lorenzo Manes sono stati costretti a rinchiudersi all’interno per evitare di essere colpiti da tavolini e bottiglie.

All’arrivo della volante della squadra mobile, i protagonisti della rissa si erano quasi tutti dileguati. Soltanto un ragazzo, ferito a una mano, era ancora sul posto. È accaduto intorno a mezzanotte, tra sabato e domenica, nel cuore della città: la polizia di stato è riuscita, in poche ore, a identificare altri sei ragazzini, che hanno partecipato alla rissa. La questura per loro ha già deciso di adottare il Daspo Willy, il provvedimento, introdotto in seguito all’omicidio di Willy Monteiro Duarte nel 2020, che impone il divieto di accedere a determinate aree urbane (come locali, bar e piazze) a soggetti considerati pericolosi e violenti. Nei confronti dei giovanissimi identificati, scatterà anche una denuncia per rissa. Intanto, ieri in tarda mattina, il titolare del bar Canapa, Lorenzo Manes, era ancora scosso mentre cercava di riordinare: “Più che una rissa sembrava una scena di guerriglia – racconta –. Abbiamo fatto appena in tempo a rinchiuderci dentro il locale. Dall’interno sentivamo il rumore delle bottiglie colpire la finestra. Fuori volavano tavolini, con giovanissimi che si picchiavano con calci e pugni”.

Davanti al locale, ieri mattina, c’erano gli arredi danneggiati e una fioriera semidistrutta: “Vede cosa hanno fatto? Hanno scambiato la strada per un campo di battaglia. Non conosco i motivi dell’ennesima lite. L’unica certezza è che da quando ha aperto un locale nuovo, via Carlo Mayr non è più la stessa”. A pochi metri di distanza c’è via Chiodaiuoli, una stradina buia anche di giorno, che di notte è meta degli spacciatori e dei loro clienti. “Da qui vengono su questi ragazzini”, continua Manes. E aggiunge: “Lo sanno tutti cosa succede in questa stradina. Ma ora siamo stanchi. Non mi ero mai occupato di queste cose. Mi sono sempre concentrato sul mio lavoro, perché questa strada è sempre stata frequentata da chi aveva voglia di un aperitivo o un cocktail da degustare in santa pace. Da qualche tempo la situazione è degenerata”.

Il titolare del bar Canapa oggi sporgerà denuncia alla polizia: “Racconterò quello che ho visto durante e dopo la rissa. Senza contare i danni subiti dal mio locale. Abbiamo avuto davvero paura. In strada c’era il finimondo. Se ho provato a dividere i ragazzini? Abbiamo fatto appena in tempo a rientrare nel locale. Volavano tavolini e bottiglie, non si poteva intervenire”. Mentre parla il titolare del bar Canapa, un residente interviene “Non si riesce a chiudere occhio – sbotta– . Questi ragazzini sono fuori di casa fino alle prime luci del mattino. Bevono alcolici. Spesso li vedi azzuffarsi, ma stavolta hanno superato ogni limite: sembrava ci fosse una guerra in atto. Appena hanno capito che sarebbero arrivati i poliziotti si sono dati alla fuga. Possiamo segnalare, ma questi giovani riescono a scappare. Non è facile prenderli. La questura è riuscita a identificarli? Sono stati bravi, speriamo che serva a qualcosa”.