Maxi sversamento di biomasse in strada Vie chiuse e disagi

Un maxi sversamento di biomasse sulla carreggiata ha creato diversi disagi e la necessità di chiudere alcuni tratti di strada nel pomeriggio di ieri. Stando alle prime ricostruzioni della polizia locale, la materia organica sarebbe stata dispersa da un camion di passaggio, il cui conducente non si era accorto di quanto stava accadendo. Alcuni passanti si sono però resi conto della presenza delle biomasse sulla carreggiata e hanno allertato la centrale operativa della polizia locale. Gli agenti sono così accorsi in via Zamboni e hanno ‘ricostruito’ il percorso del mezzo che ha riguardato anche vie limitrofe nella zona di via Comacchio. Come anticipato, è stato necessario chiudere un tratto di strada per permettere a una ditta specializzata di provvedere alla pulizia.