Maxi tamponamento con sette mezzi coinvolti Autostrada paralizzata e coda chilometrica

Sette auto coinvolte e una coda di alcuni chilometri che è arrivata allo svincolo autostradale di Ferrara Sud. È questo il bilancio di una mattina di passione per gli automobilisti che transitano sull’A13. Un maxi tamponamento ha creato non pochi disagi al traffico. Le vetture, che sono riuscite ad evitare l’autostrada, si sono riversate nei centri abitati, creando problemi alla viabilità anche nella prima periferia della città estense. Nessuno degli automobilisti a bordo delle sette auto coinvolte è rimasto ferito gravemente. Soltanto lievi traumi guaribili con qualche giorno di riposo. In attesa dei rilievi da parte della polizia stradale, si è formata una fila chilometrica. Intorno a mezzogiorno la situazione è tornata alla normalità.