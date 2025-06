Maxi tamponamento, la Ferrara-Mare va in tilt. Lunghe code e rabbia

Ancora uno schianto sulla Super, sulla strada per il rientro dal mare. Tre auto ed un camion si sono scontrati nel tratto interessato ai cantieri a pochi chilometri dal casello. Lo schianto è avvenuto intorno alle 21 e subito si è formata una lunga coda di veicoli, giovani e famiglie che avevano lasciato i sette lidi per tornare in città. Tra le lamiere, ancora non è chiara la dinamica dell’incidente, anche alcuni feriti portati a Cona.

Molto probabilmente si è trattato di tamponamenti a catena provocati dall’‘imbuto’ dei cantieri, con una strozzatura di corsia per i lavori. In tilt il traffico, è stato chiuso il tratto compreso tra il bivio con la Statale 16 Adriatica e il bivio con la Porrettana in direzione della A13 Bologna-Padova. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Chi viaggia verso l’A13 Bologna-Padova può immettersi sulla D23 dalla statale 64 Porrettana.

Sempre sulla Super, ma nella mattinata, un altro incidente. Questa volta in direzione mare ma sempre in quei chilometri dove si stanno svolgendo i lavori. Intorno alle nove del mattino lo schianto che ha interessato una macchina. Fortunatamente non ci sono stati feriti né code. Il traffico a quell’ora non era molto sostenuto.