Maxi truffa a un’anziana, rinviato a giudizio

Andrà a processo il 65enne accusato di aver raggirato un’anziana spillandole oltre 400mila euro con la scusa di un aiuto a un’associazione benefica. Lo ha deciso ieri pomeriggio il giudice dell’udienza preliminare che ha disposto per l’imputato il rinvio a giudizio (prima udienza fissata per il 7 gennaio). Le accuse formulante nei suoi confronti da parte del pubblico ministero Isabella Cavallari sono truffa, furto e circonvenzione di incapace contestate alternativamente, indebito utilizzo di carta di credito e furto in abitazione, il tutto aggravato dalla minorata difesa, dal danno di grave entità e dall’abuso di relazioni domestiche. La vittima, una pensionata di 89 anni, è assistita dall’avvocato Irene Costantino.

Il raggiro scoperto dalle fiamme gialle è partito dal 65enne che vive nello stesso palazzo della pensionata. Facendo leva sui ruoli ricoperti nell’associazione ‘Ico Planet’ (ente che si occupa di bambini in difficoltà e che ha la casa madre in Ucraina) avrebbe architettato la truffa. Tutto è nato, secondo gli inquirenti, quando l’imputato si è accorto che la facoltosa vicina di casa viveva sola e non aveva parenti a Ferrara. La donna aveva un consistente patrimonio depositato in banca e questo avrebbe subito attirato l’attenzione dell’imputato. Per mettere le mani su quel denaro, avrebbe quindi convinto l’anziana ad aiutare l’associazione benefica, attraverso versamenti di denaro. Con questa scusa, sarebbero partiti diversi bonifici online a favore della Ong. Avrebbe inoltre prelevato del denaro contate dal bancomat della malcapitata e utilizzato per scopi personali la sua carta di credito. Ma questo, come hanno scoperto i finanzieri, era solo una parte del piano. Il 65enne era infatti anche riuscito a farsi nominare dalla donna procuratore generale del patrimonio e futuro amministratore di sostegno. Nel complesso, l’uomo – insieme a un complice nel frattempo deceduto – sarebbe riuscito a spillare alla pensionata la bellezza di quattrocentomila euro. Accuse delle quali ora si discuterà in dibattimento a partire dall’anno nuovo.

f. m.