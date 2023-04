’Mazalora’ si rinnova "Accolti tanti giovani"

La società carnevalesca Mazalora non si è lasciata demoralizzare troppo dal risultato in classifica di quest’anno ma ha pensato di creare un momento di unità e convivialità per chiudere l’edizione 2023 del carnevale e guadare con fiducia al futuro, inserendo e dando il benvenuto a un folto gruppo di giovani. "Per questa edizione ci eravamo fissati due obiettivi: divertimento e coinvolgimento – ha detto il presidente Nicola Saletti – realizzare un carro con un tema leggero con il principale scopo di esserci, divertire e divertirci, in un carnevale che quest’anno ha avuto una enorme risposta dal pubblico. Il nostro carro, certo poteva essere più completo e meglio rifinito ma sfido chiunque avesse visto fino a un mese prima dell’uscita, scommettere sul completamento. Chi lo ha criticato avrebbe dovuto mostrare più rispetto al lavoro di persone che sacrificano il proprio tempo e le famiglie per la realizzazione di un’opera che può non piacere ma che non dev’essere disprezzata, visto anche il pochissimo tempo, dopo l’edizione estiva, per realizzare un altro carro che sfilasse a febbraio".

E il benvenuto. "Quest’anno il gruppo coreografia e il personale che gravita attorno alla costruzione è stato il più ricco delle ultime edizioni – prosegue – ora si sono avvicinati a noi ragazzi che si erano allontanati dal carnevale provenienti da altre associazioni, che hanno voluto rimettersi in pista vedendo nei Mazalora un’associazione con potenziali, dato soprattutto dalla presenza di tanti giovani con voglia di fare e che ringrazio. Ed ora è entrato un altro gruppo importante, di tanti elementi che darà il suo contributo". Un bel momento conviviale organizzato alla sala polivalente di Alberone che ha visto la partecipazione anche del Cento Carnevale d’Europa con Ivano e Riccardo Manservisi.