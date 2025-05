Mazza da baseball in auto, scatta la denuncia

Nell’ambito delle ordinarie attività di controllo del territorio, nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Casumaro hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 50 anni, residente nella provincia di Modena, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere dopo essere stato beccato in possesso di una mazza da baseball.

Il soggetto è stato fermato durante un posto di blocco, nel corso di un controllo alla circolazione che i Carabinieri di Casumaro avevano in essere per garantire la sicurezza pubblica e prevenire reati, la cui attenzione era stata attirata da un’auto. E’ così che hanno deciso di fermare il conducente di quella vettura apparsa sospetta. Dopo aver intimato l’alt, i militari hanno proceduto all’identificazione dell’automobilista e a un’accurata ispezione del veicolo. All’interno dell’abitacolo, dopo un attento controllo, con sorpresa i militari hanno trovavano una mazza da baseball in legno.

Non avendo dato titolo per il porto dell’oggetto che può ovviamente essere utilizzato impropriamente, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria estense per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Controlli che si inseriscono nel più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto dei reati sul territorio messo in atto dall’Arma, volto a garantire la sicurezza dei cittadini e a reprimere comportamenti potenzialmente pericolosi.

Week end che ha visto anche la Polizia Locale di Cento impegnata in attività di controllo serale contro la guida in stato di ebrezza e stupefacenti ai fini di sicurezza stradale continuano con posti di controllo nel capoluogo e nelle frazioni. E’ bene ricordare che l’accertamento dell’ebbrezza alcolica avviene tramite prima prova con uno dei due precursori per il rilevamento del tasso alcolemico sia per conducenti che devono guidare a tasso zero come neopatentati o conducenti professionali, sia per i conducenti che hanno la tolleranza di 0,5 g/l di tasso alcolemico.