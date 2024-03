Mazzette in Fiera, la sentenza: "Nessun illecito tra i padiglioni". Una raffica di assoluzioni per ex vertici e imprenditori

Nessun giro di mazzette, né ‘creste’ o nero sui ricavi di bar, biglietti di ingresso e parcheggi. In una parola, nessun ‘Sistema-Scavuzzo’. A decretarlo è stato il giudice Carlo Negri che ieri ha disposto quattro assoluzioni e un proscioglimento per i cinque imputati del primo filone giudiziario sul presunto malaffare in Fiera. A quattro anni dalle perquisizioni, la maxi inchiesta è dunque arrivata a un primo punto fermo. Alle 10 in punto il gup ha emesso il suo verdetto. La lettura del dispositivo è un elenco di assoluzioni. Assolti perché il fatto non sussiste l’ex presidente Nicola Zanardi, l’ex collaboratore di giustizia e ‘grande accusatore’ Pietro Scavuzzo, l’imprenditore Angelo Rollo e l’ex direttrice Giorgina Arlotti (processati con rito abbreviato). Non luogo a procedere perché il fatto non sussiste per l’ex presidente Filippo Parisini che, a differenza dei coimputati, aveva scelto di discutere l’udienza preliminare. La prescrizione ha infine fatto cadere due capi di imputazione, quelli relativi alla contraffazione dei biglietti di ingresso, mentre la remissione di querela da parte di Generali Assicurazioni ha portato al non doversi procedere per il capo relativo alla presunta falsificazione del conteggio dei danni a seguito di un assalto con l’esplosivo al bancomat della Fiera. L’impianto accusatorio di partenza era pesantissimo. I reati (contestati a vario titolo) erano induzione indebita a dare o promettere utilità, peculato e contraffazione di pubblici sigilli. L’ipotesi accusatoria principale si basava su un presunto giro di tangenti per garantirsi l’esclusiva sugli allestimenti in fiera. A dare il via alle indagini furono le rivelazioni di Scavuzzo, che denunciò il ‘sistema’ del quale lui stesso avrebbe fatto parte.

Il giudice si è preso sessanta giorni per le motivazioni dei quattro assolti in abbreviato e trenta per quelle del proscioglimento. Bisognerà dunque attendere il deposito della sentenza per capire le ragioni che hanno portato ad assolvere tutti con la formula più ampia. Altro grande rebus sarà capire se la conclusione di questa tranche possa avere ricadute sul secondo filone giudiziario, quello relativo al presunto appalto pilotato per i lavori post sisma, procedimento nel quale sono imputati anche l’ex sindaco Tiziano Tagliani e l’ex assessore Aldo Modonesi. Nel frattempo, per imputati e difensori è il momento del sollievo e della soddisfazione. "Già il processo è una pena per chi lo subisce – commenta l’avvocato Claudio Maruzzi, legale di Parisini –. Per fortuna il giudice ha fatto giustizia, prendendo una decisione saggia e coerente con le risultanze del processo e con ciò che noi difensori abbiamo messo in campo. Rimane un momento di grande gioia – chiude –: la liberazione da un incubo che ho condiviso con Parisini". L’avvocato Marco Linguerri, legale di Zanardi, abbraccia il cliente fuori dall’aula e affida ai taccuini poche parole. "Dopo oltre due anni dalla richiesta di rinvio a giudizio l’esito del processo restituisce al mio cliente la dignità che merita – afferma –. Seppur nulla potrà ridargli la serenità per gli anni trascorsi a difendersi per qualcosa che ha sempre sostenuto di non aver fatto, questa piena assoluzione conferma che non bisogna mai perdere la fiducia nella giustizia".

Soddisfazione anche da parte dell’avvocato Simone Bianchi, difesa Rollo. "Dall’inizio di questa vicenda – dichiara – abbiamo proclamato la nostra totale estraneità ai fatti. La formula che il giudice ha utilizzato per assolvere Rollo ne è la riprova. Il mio cliente ha sofferto molto in questi anni e ha visto devastati i sacrifici di una vita e, al contempo, ha assistito al crollo di una attività di impresa florida e che rispettava pienamente la legge. Finalmente con questa sentenza si può dire che è stata fatta giustizia". Lapidaria la riflessione dell’avvocato Elisabetta Marchetti (difesa Scavuzzo), che si limita ad "attendere le motivazioni". L’avvocato Silvia Fasolin, difesa Arlotti, si dice "soddisfatta della sentenza che ha pienamente accolto le ragioni della difesa". Anche in procura si attendono le motivazioni del verdetto, anche se il ricorso in appello sembra essere una mossa praticamente certa.