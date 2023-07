Mazzette in Fiera, nuovo cambio di imputazione

Una nuova modifica al capo di imputazione determina un ulteriore slittamento dell’udienza preliminare per il presunto giro di mazzette in Fiera. Dopo il cambio di accusa illustrato nella precedente seduta (passata da concussione a induzione indebita a dare o promettere utilità per i due presidenti della Fiera che si sono succeduti in quegli anni, Nicola Zanardi e Filippo Parisini), ieri il pubblico ministero Ciro Alberto Savino ha presentato una ulteriore rettifica al capo. Si tratta di una questione tecnica inerente ai poteri di spesa del singolo amministratore, che si concretizza nella contestazione, nell’ambito del reato di induzione indebita, non solo dell’abuso di qualità, ma anche dell’abuso di potere da parte del pubblico ufficiale. Alla luce del nuovo ritocco, i difensori degli imputati hanno chiesto i termini a difesa al fine di studiare la nuova formulazione. L’udienza davanti al gup Carlo Negri è stata dunque aggiornata all’8 settembre, quando verosimilmente gli imputati sceglieranno i riti con i quali proseguire l’iter giudiziario.

"La nuova imputazione a carico di Parisini e Zanardi coinvolge come indagato anche Pietro Scavuzzo (il grande accusatore di tutto l’affaire Fiera, ndr) che prima si era accreditato addirittura come parte lesa – commenta l’avvocato Claudio Maruzzi, legale dell’ex presidente dell’ente –. Il mio assistito, in ogni caso, ribadisce con forza la sua totale estraneità all’intero impianto accusatorio, ritenendosi vittima, tutt’altro che sodale di Scavuzzo, la lettura della cui denunciaautodenuncia è comprensibile che possa portare a pensare che sia stata motivata da intenti ritorsivi, per il suo allontanamento dalla Fiera deciso nel 2017 da Parisini". L’inchiesta sulla Fiera è nata proprio a seguito della denuncia di Scavuzzo nel momento in cui, a suo dire, sarebbe stato estromesso dai giochi a causa della sua difficoltà nel corrispondere la quota che gli garantiva l’esclusiva negli appalti per gli allestimenti in Fiera. Stando alle contestazioni, Zanardi e Parisini avrebbero preteso il 20 per cento degli incassi.

f. m.