Mazzette per le revisioni ’fantasma’: "Non c’è la prova della corruzione"

FERRARA

Dopo le richieste di condanna, fino a una pena massima di otto anni di reclusione, ieri la parola è passata alle difese. E’ tornata in aula davanti al gup la vicenda sulle presunte mazzette per le revisioni facili o ’fantasma’. Sedici sulle 38 rimaste le posizioni che sono state affrontate nel corso dell’udienza di ieri mattina. I legali di quattordici imputati hanno controbattuto alle richieste di condanna del pm Andrea Maggioni con l’istanza di assoluzione, nella maggior parte dei casi perché non sarebbe "stata dimostrata la corruzione". In altri perché non è stato possibile ricostruire la proprietà del mezzo. In due invece hanno chiesto pene meno severe, considerando che in fase di indagine avevano già ammesso di avere pagato per ottenere "un occhio di riguardo". Si tornerà in aula lunedì 14, con altre posizioni e infine giovedì 25, quando saranno affrontate le posizione più delicate, comprese quelle dei due funzionari della Motorizzazione all’epoca dei fatti.

Le accuse. Nella precedente udienza, il pubblico ministero Maggioni aveva chiuso la sua requisitoria con le richieste di otto e cinque anni di reclusione per i dipendenti della Motorizzazione al centro del presunto giro di mazzette e quattro anni e mezzo per il titolare dell’agenzia di pratiche auto che avrebbe fatto da intermediario con i clienti. Nel corso di una requisitoria fiume, il pm ha presentato il conto ai 38 imputati che hanno scelto il rito abbreviato nell’ambito dell’udienza preliminare per l’ipotizzato sistema di tangenti, in cambio di false revisioni di camion. Il grosso del ragionamento della pubblica accusa si è focalizzato sulle tre figure principali: i due dipendenti dell’ente, Cesare Franchi ed Edoardo Caselli, e il titolare di un’agenzia di pratiche auto della città, Alessandro Barca.

L’inchiesta. Con l’operazione ‘Ghost inspections’, il pm aveva iscritto nel registro degli indagati più di 230 persone, accusate a vario titolo di corruzione e falso nell’esecuzione delle revisioni di centinaia di autocarri. Per la stragrande maggioranza si tratta di proprietari reali, ma in alcuni casi anche di prestanome dei camion che dovevano essere revisionati. Il sistema fraudolento ipotizzato ruotava attorno ai due funzionari della Motorizzazione, coloro che, dietro pagamento, erano meno esigenti nel dare il via libera a mezzi che, altrimenti, non avrebbero mai superato la revisione. Dietro pagamento di mazzette da 50 a 250 euro.

Cristina Rufini