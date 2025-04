Mazzi vince il premio ’Ruggieri’: "Svela il passato dei meteoriti"

E’ Thomas Mazzi di Cento ad aver vinto il prestigioso e importante premio ‘Guido Ruggieri’ dell’Unione Astrofili Italiani, assegnato all’astrofilo più meritevole nel campo della ricerca. Un riconoscimento dato per il suo contributo nei settori della ricerca amatoriale riguardante le meteoriti e la radioastronomia ma anche per l’impatto locale e nazionale per l’attività divulgativa e didattica. A lui anche il plauso del Vicesindaco Vito Salatiello.

L’Unione Astrofili Italiani cosa ha apprezzato del suo lavoro?

"La ricerca condotta sul meteorite Renazzo che ha portato all’individuazione del punto di impatto a 200 anni dalla sua caduta, svolta con un approccio nuovo e interdisciplinare che ha integrato scienza e storia. Risultati pubblicati dalla Meteoritical Society, l’organismo mondiale di riferimento per i meteoriti. Questa scoperta ha successivamente condotto a un importante lavoro sul recupero di materiale extraterrestre al di sotto dello strato superficiale dei terreni di Renazzo. Per la radioastronomia, invece, è stato il progetto Helios di Cento di cui ho progettato la parte embedded, che sta producendo risultati significativi sull’attività solare con dati che vengono pubblicati quasi mensilmente anche a livello internazionale. Il progetto ha un approccio innovativo, costo contenuto e parabola con dipoli di terra, divenendo all’avanguardia".

Quanta la soddisfazione?

"Una gioia immensa. Conferisce significato e riconosce pienamente gli sforzi profusi. RIcordo che l’astrofilo si dedica alle attività di ricerca durante il proprio tempo libero. Gioia che proverò ancora più grande alla cerimonia del 10 maggio all’Osservatorio Inaf a Capodimonte".

Cosa significa per lei e per gli Astrofili Centesi questo riconoscimento?

"Il premio rappresenta un incentivo fondamentale per la comunità astrofila a dedicarsi con passione e rigore scientifico all’esplorazione del cielo. Per gli astrofili centesi e in generale gli italiani è prestigioso per chi lo riceve ma anche fonte di ispirazione per altri appassionati a intraprendere o proseguire attività di ricerca significative. Per me un riconoscimento tangibile dei tanti sforzi, della dedizione e del tempo investito nella ricerca astronomica".

E’ mai arrivato in zona questo premio?

"Fu conferito nel 2007 al compianto Luigi Baldinelli, astrofilo di spicco del territorio bolognese. Se si consultano i vincitori delle passate edizioni, si possono leggere nomi importanti, figure di spicco dell’astronomia amatoriale italiana. È anche per questo motivo che penso, quasi con incredulità e con immenso piacere, al premio mi è stato assegnato".

Laura Guerra