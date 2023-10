Mazzini al timone di Edilform Estense. Succede a Bulgarelli

Paolo Mazzini, imprenditore dell’edilizia e del restauro, presidente di Cna Costruzioni Ferrara, è il nuovo presidente di Edilform Estense, l’ente paritetico territoriale unificato per la formazione e la sicurezza nel settore dell’edilizia. L’incarico – che per statuto viene attribuito secondo il principio della rotazione – è stato ufficializzato dal Cda dell’ente, in cui sono rappresentate le associazioni imprenditoriali (Ance Emilia, Cna Costruzioni, Confartigianato), cooperative (Agci, Confcooperative, LegaCoop) e sindacali (Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil) del settore. Mazzini succede, nella carica di presidente, all’imprenditore Fabio Bulgarelli di Ance.