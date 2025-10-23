Mazzolani e Rizzoli, ecco l’ortopedia del futuro

Protesi all’anca e al ginocchio, al ’Mazzolani’ c’è la risposta a molti dei problemi ortopedici più diffusi. È questo il risultato di quattro anni di collaborazione tra Usl di Ferrara e Istituto Ortopedico Rizzoli. Argenta è diventata un polo d’eccellenza ortopedico e riabilitativo per la provincia di Ferrara.

Proprio su questo tema, si svolgerà oggi al centro culturale polivalente Cappuccini di Argenta, a partire dalle 10,45, l’incontro “Eccellenza ortopedica integrata sul territorio”, promosso da azienda USL di Ferrara e Irccs istituto ortopedico rizzoli di Bologna, con il patrocinio del Comune di Argenta. Porteranno i saluti istituzionali l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi, il sindaco di Argenta, Andrea Baldini, i direttori generali Nicoletta Natalini (AUSL di Ferrara e Commissaria Straordinaria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara) e Andrea Rossi (Irccs Rizzoli Bologna.

Seguirà la tavola rotonda “Oltre il traguardo: quattro anni di sfide e risultati”, coordinata dai direttori sanitari Viola Damen (Rizzoli) e Roberto Bentivegna (Ausl e Aou di Ferrara), e che contempla gli interventi di Matteo Romagnoli (ortopedia e traumatologia Rizzoli - Argenta), Silvana Sartini (medicina fisica e riabilitativa Rizzoli - Argenta), Graziella Marvasi (Terapia intensiva post-operatoria e del dolore Rizzoli - Argenta), Monica Guberti (direttrice assistenziale Ior), Stefano Parro (Medicina Interna Azienda USL Ferrara), Daniele Cariani (Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza Azienda USL di Ferrara), Federica Borghesi (Responsabile Direzione Assistenziale Distretto Sud Est).

La struttura complessa di ortopedia e traumatologia Rizzoli-Argenta è composta da un reparto di 24 posti letto di ortopedia e di 4 di day surgery ortopedico. Oltre ai ricoveri in regime ordinario, che prevedono almeno una notte di permanenza in ospedale, sono previsti ricoveri in regime di day surgery e interventi di chirurgia ambulatoriale. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì è attivo un ambulatorio specialistico ortopedico.

L’attività clinica si sviluppa nei tradizionali campi di interesse clinico e di ricerca dell’Istituto Ortopedico Rizzoli. In particolare, vengono affrontate, ad esempio, le problematiche dell’anca, che rappresenta uno degli ambiti più sviluppati. Vengono eseguiti interventi di protesi d’anca con vari accessi chirurgici con tecnica mini-invasiva. L’obiettivo è ridurre il trauma chirurgico sui tessuti e velocizzare la riabilitazione e il recupero del paziente.

L’uso di tecniche Computer-assistite associate all’utilizzo di protesi meno voluminose e materiali molto resistenti e bio-compatibili come il titanio poroso, la ceramica, il polietiliene con Vitamina E, permettono di migliorare la precisione, di ridurre la quantità d’osso sacrificata, abbattere le complicanze post-operatorie e favorire la longevità della protesi.