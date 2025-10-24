"Mazzolani Vandini e Rizzoli, eccellenze ortopediche sul territorio"

Si è svolto ieri, presso il Centro Culturale Polivalente Cappuccini di Argenta, l’incontro dal titolo "Eccellenza ortopedica integrata sul territorio", promosso dall’Azienda Usl di Ferrara e dall’IRCCS, Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, con il patrocinio del Comune di Argenta. L’evento ha messo in luce i risultati di quattro anni di collaborazione, dimostrando come l’ospedale di Argenta sia una struttura e un modello di riferimento per il futuro. Ad aprire l’incontro è stata Nicoletta Natalini, direttrice generale dell’Azienda Usl e Commissaria Straordinaria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. La direttrice ha sottolineato che le prestazioni, presso l’ospedale argentano, sono cresciute in termini di qualità e quantità.

"Il progetto del Rizzoli sull’ospedale di Argenta ha avuto anche un impatto fondamentale sull’economia di questo territorio. Il progetto iniziale era nato anche per contenere la mobilità passiva, che riguardava tutta la provincia di Ferrara", ha aggiunto la direttrice. Per mobilità passiva si intendono i cittadini di un territorio che vanno a curarsi fuori dalla provincia, o in altre regioni. Rispetto al 2019, si è ottenuta una riduzione del 25%. Un risultato significativo che evidenzia la fiducia dei cittadini verso l’ospedale Mazzolani-Vandini.

Non mancano gli elogi del primo cittadino, Andrea Baldini, che afferma: "Ad Argenta il problema reputazionale era forte, ma il lavoro di questi anni ha restituito credibilità e valore alla struttura. La speranza è che l’operazione Rizzoli continui e si rafforzi ulteriormente". Proprio grazie al rapporto con il Rizzoli, l’ospedale di Argenta dispone oggi di 108 posti letto, distribuiti tra diverse discipline mediche e chirurgiche, e si distingue per l’alto livello di integrazione tra i reparti. Inoltre, sono state riscontrate ben 3800 prestazioni ortopediche ospedaliere. Il direttore generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, Andrea Rossi, ha invece sottolineato la crescita della dipendenza della popolazione locale dalle strutture ortopediche del distretto: "Siamo passati dal 50% al quasi 62%. Questo dimostra che la collaborazione funziona e che il Rizzoli si è pienamente calato nella realtà territoriale, migliorando la capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini".

Proprio in questi quattro anni, infatti, l’attività del Rizzoli a favore dei pazienti ferraresi è più che raddoppiata. A chiudere i saluti, prima della tavola rotonda presieduta dai diversi direttori, è stato l’assessore alle Politiche per la salute della Regione Massimo Fabi. "Argenta è sulla strada per arrivare al top, è l’esempio di quello che si vuole realizzare quando si parla di ospedale distretto. Questa è una visita – aggiunge l’assessore – che mi ha fatto prendere contatto con i colleghi che stanno lavorando all’interno di questo ospedale. L’ospedale di Argenta è un prototipo di ciò che già è, ma dovrà diventare in futuro sempre di più".

Giovanni Tarlazzi