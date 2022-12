Mazzullo e le otto montagne

Oggi alle 21.15 all’Apollo Cinepark una proiezione speciale del film ‘Le otto montagne’ dei registi belgi Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch che al Festival di Cannes ha ricevuto il premio della Giuria. Alla proiezione sarà presente l’attrice Elisabetta Mazzullo, una delle protagoniste, che sarà intervistata dal giornalista, critico cinematografico e storico del cinema Paolo Micalizzi. Il film ‘Le otto montagne’ è tratto dal romanzo omonimo di Paolo Cognetti che ha vinto il Premio Strega 2017. È imperniato su due amici diversi tra loro, Pietro (Luca Marinelli) e Bruno (Alessandro Borghi), uno è figlio della metropoli torinese che da bambino va in vacanza in un paesino sui monti valdostani dove vive l’altro. Nasce tra loro un legame che vive nel tempo, perdendosi di vista e rincontrandosi ma vivendo la montagna in modi differenti. Pietro intraprenderà un’avventura himalayana mentre Bruno vivrà tra le montagne di casa sua, la valle d’Aosta, a cui rimarrà fedele fino alla fine.

Un film in cui le due vite sono messe a confronto con l’ambiente e le stagioni. Una storia d’amicizia trattata dai registi come una storia d’amore. Nel ruolo di Lara, figura appunto Elisabetta Mazzullo. È la ragazza di Pietro con il quale insieme ad altri amici si recherà a trovare Bruno del quale diventerà in seguito la compagna ed avrà una figlia, dopo essersi lasciata con il fidanzato torinese. Un film che affascina anche per le sequenze mozzafiato e di grande effetto girate ad alta quota.