Meccanico, carpentiere e addetto macchine utensili

Il centro dell’impiego di Ferrara ricerca lavoratori o lavoratrici appartenenti alla categoria protetta e non disabile, con più figure specifiche. Nel dettaglio la prima figura lavorativa ricercata è quella relativa alla qualifica di meccanico fresatore, addetto o addetta a macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali, in possesso di patente B e dovrà essere automunito o automunita, tipologia di contratto a tempo determinato con orario full time con turni anche notturni. La sede di lavoro nel Comune di Ostellato. Altra ricerca per un carpentiere addetto o addetta alla pulizia dei pezzi metallici, con contratto a tempo determinato. Sede di lavoro Copparo. Una terza ricerca è specificamente per un addetto attrezzaggio macchine utensili, con luogo di lavoro a Poggio Renatico. Inquadramento con contratto a tempo determinato con un orario full time.