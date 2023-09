Medaglia al merito per Innocenzo Fileno. Dieci lustri di carriera con incarichi di prestigio

Nella mattinata di ieri, nel corso di una breve ma significativa cerimonia alla presenza degli ufficiali del comando provinciale di Ferrara, il comandante Alessandro Di Stefano ha voluto personalmente consegnare a Innocenzo Fileno, comandante del Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Copparo, la Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare. La prestigiosa onorificenza viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, agli appartenenti alle Forze Armate particolarmente meritevoli al compimento di dieci lustri di carriera. Nel suo curriculum una lunga permanenza in incarichi di comando nella provincia estense. In particolare ha servito come capo equipaggio presso il Nucleo Radiomobile della Compagnia di Comacchio, transitando successivamente presso il Nucleo Operativo della medesima Compagnia, per occuparsi di importanti attività investigative. Ha retto per sei anni, dal 2002 al 2008, il comando della Stazione Carabinieri di Goro, venendo successivamente designato, fino al 2016, come Comandante del Nucleo Comando della Compagnia di Comacchio. Dal 2017 presta servizio alla Compagnia di Copparo, dove è tornato ad occuparsi di attività investigative presso il Nucleo Operativo.