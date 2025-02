Medaglia d’onore a Vassallo. Assoarma e associazione Anc:: "Finalmente la verità storica"

"Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto" (Gv,12, 24-26), In queste parole è espressa, in forma sublime, la donazione di sé sino alla fine attraverso lo spargimento di sangue e la morte più crudele. La vita del giovane appuntato dei carabinieri Giuseppe Vassallo, trucidato a Filo d’Argenta da mani insanguinate, l’8 di maggio 1945 – all’indomani del suo ritorno da un campo di internamento in Germania – non potrebbe essere compresa meglio attraverso queste antiche e sagge parole", così interviene su questa dolorosa vicenda il Coordinamento provinciale di Assoarma-Ferrara, coordinamento che si è riunito nei giorni scorsi in assemblea insieme agli iscritti all’Associazione nazionale dei carabinieri (Anc).

"In quel giorno – proseguono – si compie la parabola di un servitore dello Stato italiano, all’indomani della Liberazione dal nazi-fascismo. La verità storica, così come emerge dai documenti conservati da diverse istituzioni italiane e straniere, ha messo finalmente in luce – in modo davvero esemplare – una tragica vicenda storica della nobile terra del ferrarese. Illazioni e incertezze sono state quindi rimosse da una ricerca attenta e rigorosa delle fonti. E ciò ha permesso la concessione da parte del Presidente della Repubblica della medaglia d’onore al militare italiano Giuseppe Vassallo, che verrà consegnata proprio nel corso di questa mattinata con una cerimonia presso la Prefettura di Ferrara". Assoarma-Ferrara, di concerto con la Associazione nazionale dei Carabinieri, riunita in assemblea unitaria nei giorni scorsi, esprime "la propria soddisfazione per tale riconoscimento pubblico ed autorevole". Allo stesso tempo ricorda a tutti il monito: "Chi ama guarda il mondo meglio di chi odia. Il progetto e la visione di un futuro migliore – fondato sulla pace e la concordia – deve infatti unire, oltre ogni barriera, gli uomini di buona volontà. Nella piena consapevolezza storica e delle responsabilità che il cittadino è chiamato ad assumersi. In tale prospettiva, centrata sulla finitezza dell’uomo, si colloca la capacità di perdonare in quanto essere dotato di libertà. Senza il perdono non è possibile il pentimento, ma solo la colpevolezza e la disperazione. Il perdono diviene così un bene relazionale, nella sua capacità di trasformare una relazione corrotta dal male e persino di rigenerarla". Assoarma-Ferrara e l’Associazione nazionale dei carabinieri così proseguono: "Superando la paura, il rancore e l’odio, per un recupero delle fiducia in se stessi e nell’altro. Dal tempo dell’uccidere al tempo del guarire e al tempo del costruire (Qohèlet,3-4). Da qui l’auspicio a ricercare, attraverso una comune riflessione intorno ad una vicenda tragica della Storia, la forza per non ripeterla. Sarà così vera l’affermazione che non abbiamo lasciato morire l’umano che è nell’uomo e che ’il chicco caduto in terra produce molto frutto".