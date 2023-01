Medaglie d’onore agli internati nei lager nazisti

di Francesco Franchella "Scusate, è l’emozione". Poche righe, la voce tremante, un piccolo errore e un lungo applauso. Non è un discorso retorico, quello di Francesco Pio Esposito, presidente della consulta provinciale degli studenti di Ferrara. Quando i contenuti sono consistenti, il peso delle parole non può che farsi sentire. D’altronde, rappresentare le giovani generazioni, nel Giorno della Memoria, nel Salone d’Onore della Pinacoteca Nazionale di Ferrara, davanti alle autorità, durante la ‘Cerimonia di consegna delle medaglie d’onore del Presidente della Repubblica a cittadini ferraresi militari e civili deportati, internati, nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto’, significa raccogliere non solo figuratamente, ma anche fisicamente il testimone del ricordo. "In vista – chiosa Esposito - di un domani migliore, nella speranza di poter vedere una società sempre più libera e giusta". Insomma, emozione più che comprensibile, soprattutto se la esprime un liceale che non è chiamato, ogni anno, ai soliti discorsi. Doverosi, certo, ma non per questo sempre sentiti. Per fortuna, non è il caso della città di Ferrara, che - con capofila il prefetto Rinaldo Argentieri, e insieme a lui il sindaco, Alan Fabbri, e il presidente della provincia, Gianni Michele Padovani - ha commemorato i protagonisti meno noti...