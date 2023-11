Mediazione familiare, doppio appuntamento

Sarà attivo da novembre lo sportello di mediazione familiare per genitori separati, promosso dall’Unione ‘Terre e Fiumi’ in collaborazione con il Centro per le famiglie. Gli appuntamenti si terranno due venerdì pomeriggio al mese alla Casa della Comunità di Copparo. La mediazione è una consulenza per accompagnare i genitori che stanno vivendo l’esperienza della separazione o del divorzio nella riorganizzazione delle relazioni familiari. Informazioni e appuntamenti, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13 e martedì dalle 14 alle 17. Telefono 0532-242179; 0532 207894.