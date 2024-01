Medici di base assenti sul territorio: "Certe zone totalmente scoperte"

di Mauro Paterlini

FERRARA

"Medici che lasciano l’ospedale per abbracciare la Medicina generale? Non è un fenomeno numericamente così vasto, ma ultimamente sta accadendo. E di sicuro posso dire che dieci anni fa non succedeva".

Claudio Casaroli, segretario provinciale della Fimmg (federazione dei medici di base) conosce bene il fenomeno di cui parliamo nell’articolo a destra, ma lo circoscrive ancora a pochi casi, seppur significativi. "Probabilmente – prosegue – pensano che fare il medico di base ti garantisca maggiore autonomia e libertà, ma è vero solo in parte. Anche in questo caso ci sono regole precise da seguire, però è vero che noi sul territorio abbiamo ottenuto contratti interessanti, anche se ora un po’ obsoleti, che presto andremo a rinnovare".

Resta il nodo della carenza di professionisti sul territorio?

"Assolutamente sì, ci sono zone che non riusciamo a coprire, le periferie e certe zone della provincia, ritenute magari dai giovani meno attraenti. Anche se ai miei tempi per cominciare si andava a lavorare dappertutto, da Goro a Mesola...".

Come incentivare l’attività in zone più disagiate, invogliando i medici ad aprire ambulatori?

"Anzitutto cercando di mettere a disposizione locali che non sempre si trovano, favorendo l’assunzione di personale infermieristico e amministrativo, e poi il ruolo delle medicine di gruppo. Sono fondamentali, con la dottoressa Calamai (direttrice generale di Cona e Ausl, ndr) ne ho parlato anche ieri mattina, spingendo su questo tipo di richieste. Vedremo se sortirà degli effetti".

Quanti sono i medici di base sul territorio attualmente?

"Sono 220, troppo pochi. Ne servirebbero almeno trecento, per avere un professionista ogni mille pazienti. Così invece ci sono situazioni con un medico ogni 1800 persone, un numero enorme".

Come mai questa carenza?

"Non ci sono assegnazioni, i medici ci sarebbero anche, ma vengono messi in città e zone periferiche più vicine. Ci sono fette di provincia che restano scoperte, anche perchè non ci creano incentivi o condizioni ideali. Un ragazzo non sempre è attratto dall’andare a Codigoro, Goro o Mesola. C’è meno fame, ma vale anche per altre professioni".

Riceve molte lamentele per questa situazione?

"Tantissime, anche perchè una volta si costruiva la professione aggiungendo pazienti ad altri pazienti, mentre oggi si fatica a conoscerli tutti bene".

Le cause?

"I governi degli ultimi dieci anni non si sono mai occupati di questo problema, ma dovremmo uscirne attorno al 2026, quando ci saranno nuove assegnazioni per medici che hanno fatto il corso. Ci saranno però anche dei pensionamenti, quindi temo che il problema non scomparirà del tutto".