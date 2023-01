Medici di famiglia aperti giovedì Comune, l’Urp sarà attivo sabato

Si avvicina il lungo ponte dell’Epifania e l’azienda Usl ha predisposto nell’intera provincia le aperture degli ambulatori dei medici di famiglia per giovedì 5 gennaio, che è un giorno pre-festivo. "Si invitano, pertanto i cittadini – fanno sapere dall’azienda sanitaria –, a rivolgersi al proprio medico di famiglia per avere tutte le informazioni sugli orari di attività dell’ambulatorio in cui opera".

Per quanto riguarda i pediatri, nella giornata del 5 gennaio, gli ambulatori saranno aperti secondo una programmazione presa in autonomia dal professionista e dunque, anche in questo caso, ogni cittadino dovrà rivolgersi al pediatra di riferimento per ottenere tutte le informazioni. "Si ricorda inoltre – prosegue l’Ausl – che nei giorni di festa è attivo anche il servizio di Continuità assistenziale dalle 8 alle o 20 e in caso di necessità, per i codici minori, come ad esempio un piccolo trauma, è attivo, il sabato e la domenica, e anche nel giorno festivo dell’Epifania, dalle 8.30 alle 13.30, il servizio dell’Ambulatorio a bassa complessità (Abc) che si trova a Ferrara, nella Cittadella San Rocco – Settore 1 – Poliambulatorio – Ambulatorio 7. Tale ambulatorio, ricordiamo, non effettua prestazioni di tipo pediatrico".

Per quanto riguarda gli uffici comunali, L’Urp-Ufficio Relazioni con il Pubblico in occasione dell’Epifania osserverà la chiusura il pomeriggio di giovedì e l’intera giornata di venerdì. L’Ufficio rimarrà regolarmente aperto sabato 7 gennaio. Negli altri giorni restano validi i consueti orari con possibilità di accesso anche senza prenotazione: dal lunedì al venerdì 8.30-13sabato 9-12martedì e giovedì 14-17.30.