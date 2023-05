Medici di famiglia, Ausl: "Coperte le carenze"

In seguito alle richieste di chiarimento di alcuni lettori, dall’Azienda Usl di Ferrara viene fatto il punto della situazione per ciò che attiene i medici di medicina generale dell’area di Comacchio, Porto Garibaldi e Lidi, la situazione è la seguente. "Il dottor Stefano Galli è giunto all’età pensionabile e la sua ‘zona’ è stata bandita; se la è aggiudicata la dottoressa Giorgia Ferroni che è già in servizio (ambulatorio via Mameli, 4 - Porto Garibaldi) – spiegano dall’azienda sanitaria -. I pazienti del dottor Galli dovranno scegliere un nuovo medico tra quelli con recettività. I tempi di espletamento dell’operazione hanno però fatto sì che la comunicazione del cambio medico si sia potuta effettuare solo con pochi giorni di anticipo (cosa della quale l‘Azienda comunque si scusa). La dottoressa Ferroni, prima di aggiudicarsi la zona carente di Porto Garibaldi, svolgeva l’attività di medico di medicina generale con incarico di sostituzione per la zona di Comacchio, ruolo per il quale è stato individuato un nuovo medico sostituto, il dottor Emanuele Colombari (ambulatorio in viale Spagna, 6 - Lido delle Nazioni). I pazienti della dottoressa Ferroni potranno dunque rivolgersi a lui già da lunedì 8 maggio. Per la zona vi sono però concrete possibilità di una copertura stabile nei prossimi mesi". Come viene riferito dall’Azienda Usl di Ferrara, inoltre, per il Comune di Comacchio sono state inoltre bandite due ulteriori ‘zone carenti’, "una delle quali per San Giuseppe, dove sta continuando anche la ricerca di locali per un ambulatorio. E ad ogni buon fine si ricorda che proprio a Comacchio è stato aperto il secondo ambulatorio ABC (Ambulatorio di Bassa Complessità alla Casa delle SaluteComunità) della provincia, aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14 e il cui orario sarà ampliato nelle prossime settimane".

L’Abc, ricordiamo, è allestito presso l’Ambulatorio 1 – Stanza 1085, situato al piano rialzato della struttura. L’Ambulatorio per la presa in carico di pazienti con bassa criticità effettua prestazioni e assistenza ai cittadini che necessitano di una rapida ed appropriata risposta nell’area delle Cure Primarie, in integrazione all’attività svolta dal Medico di Medicina Generale e della Continuità Assistenziale. Si occupa della presa in carico di problemi sanitari di carattere acuto - ma di modesta entità – i cosiddetti codici minori, che necessitano di un inquadramento diagnostico e relativo trattamento in tempi rapidi.

Valerio Franzoni