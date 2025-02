Medici e infermieri sono volontari: "Dal Covid a fianco dei cittadini"

Stanno proseguendo regolarmente le attività mediche e infermieristiche presso l’ambulatorio di volontari di via Goldoni, nel Quartiere del Sole. Sino a prima della pandemia, venivano erogate esclusivamente prestazioni infermieristiche, mentre dal mese di marzo 2023 sono stati aggiunti anche alcuni servizi di carattere medico, grazie alla collaborazione fra il Comune, il Lions Club di Bondeno, l’associazione Anteas e la Croce Rossa di Cento-Bondeno. Dal 2024, l’ambulatorio ha trovato anche il supporto dell’Ausl di Ferrara. Il Comune, nei giorni scorsi, tramite apposita delibera di Giunta, ha formalmente manifestato l’intenzione di voler proseguire l’attività ambulatoriale per il triennio 2025-2027 sempre all’interno del medesimo locale, che l’Ente concede in comodato: "Un servizio che, sin dall’inaugurazione di ormai due anni fa, si è ritagliato un ruolo di primo piano nella sanità bondenese di prossimità – è il commento del sindaco, Simone Saletti –. Molte persone hanno già fruito degli ambulatori, affidandosi alle cure di medici e infermieri. Una realtà di questo tipo coadiuva in maniera importante l’attività ordinaria condotta all’interno della Casa della Comunità, contribuendo a garantire la salute e il benessere dei cittadini".