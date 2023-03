Medici e infermieri volontari, aperto l’ambulatorio gratuito

BONDENO

"Un presidio di salute per la comunità che sarà utile nella gestione delle situazioni ordinarie e straordinarie". Così il sindaco Simone Saletti, al taglio del nastro, ha inaugurato ieri mattina, l’ambulatorio di medici ed infermieri volontari, di via Goldoni 52 nel Quartiere del Sole. Sarà aperto il lunedì e il martedì dalle 15 alle 17, il mercoledì dalle 15 alle 19 solo per le ecografie e il giovedì, dalle 15 alle 19. Tra i servizi che fornirà gratuitamente ci sono la misurazione della pressione arteriosa, le iniezioni intramuscolari, le piccole medicazioni, l’esame della glicemia e del colesterolo e ovviamente le ecografie. Nasce dall’unione di diverse realtà del volontariato locale, possibile grazie alla collaborazione fra Comune e Lions Club Bondeno, Anteas, che ha dato la disponibilità delle infermiere volontarie e Croce Rossa Cento-Bondeno, che ha messo a disposizione i propri locali come sede dell’ambulatorio. "Spesso il volontariato rende più felice chi lo fa rispetto a chi lo riceve – ha detto il referente dell’Associazione Anteas Paolo Paramucchi -. Come associazione, abbiamo il termometro della crescita costante dei bisogni sanitari di una popolazione sempre più anziana, e quindi abbiamo deciso di collaborare all’apertura di questo ambulatorio, per il momento unico nell’Alto ferrarese". Il dottor Paolo Saltari, del Lions, ha curato l’apertura dell’ambulatorio: "Il percorso che ci ha portati qui è stato inevitabilmente rallentato dal Covid, ma finalmente ce l’abbiamo fatta – ha detto - grazie alla volontà di tante persone e realtà che hanno saputo collaborare". Il presidente del Lions Club Bondeno, Adelmo Guandalini, ha poi parlato nella doppia veste di referente dell’associazione e di medico volontario: "Abbiamo fortemente voluto affiancare alla parte infermieristica anche quella medica".

Claudia Fortini