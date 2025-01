Medici in agitazione: "Ora nuove assunzioni"

Le organizzazioni sindacali che rappresentano dirigenti medici e sanitari dell’azienda ospedaliero-universitaria Sant’Anna hanno proclamato lo stato di agitazione a partire da oggi. L’obiettivo è "denunciare alle autorità competenti e ai cittadini la grave crisi che attraversa la sanità ferrarese". A fare il punto della situazione è una nota di Anaao Assomed.

"Non chiediamo incrementi economici ma solo assunzioni di personale e la pari dignità tra professionisti consentendo ai medici ospedalieri di completare il loro iter di carriera – spiegano le sigle –. Con la proclamazione dello stato di agitazione e l’attivazione delle ulteriori azioni sindacali e legali, se necessarie, vogliamo raggiungere tre obiettivi".

Primo "L’assunzione immediata e inderogabile di professionisti perché le attuali condizioni di lavoro violano le norme vigenti e sono inaccettabili".

Secondo, "contestare e contrastare le unificazioni, gli accorpamenti o spostamenti di unità operative o altro, che vengono attuati non per migliorare il servizio reso al cittadino o le condizioni di lavoro dei professionisti ma, per non assumere il personale o altro, perché la regola imperante è il rispetto del bilancio aziendale".

Da ultimo, contestare e contrastare tutte le azioni messe in essere dall’attuale management sanitario contrarie alle leggi e alle norme contrattuali vigenti".