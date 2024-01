Medici in prima linea: "Vaccini, poche adesioni"

Febbre piuttosto alta e tosse molto prolungata, con una durata in alcuni casi anche di 3 settimane. Si sta manifestando così questa lunga ondata di influenza che ha registrato il picco a dicembre, intorno a Natale, e che adesso pare stia manifestando un primo calo.

"Stiamo in attesa dei dati più aggiornati, dagli ultimi in nostro possesso emerge comunque un calo dell’incidenza", a parlare è

Annalisa Califano responsabile della struttura semplice di prevenzione e controllo malattie infettive e vaccinazioni in età pediatrica e adulta. "Il primo segnale – riprende – è arrivato proprio dai bambini che sono quelli più toccati. Soprattutto i piccolissimi, che rientrano nella fascia d’età che va da zero a 4 anni. Per alcuni di loro è la prima influenza. Il dato che stiamo registrando, il calo dei casi, va valutato con attenzione. Bisogna infatti vedere se si assesta e magari continua a scendere. Che comunque dai numeri emerga un lento calo è certo un dato di fatto".

Per capire cosa succede, il nostro sistema sanitario si avvale di medici sentinella, sono incaricati dal ministero della Salute di sorvegliare con regolarità l’insorgenza e la progressione di malattie infettive e di segnalare eventuali effetti indesiderati prodotti da farmaci prescritti ai pazienti. "Anche a Ferrara e provincia c’è una rete di queste figure – riprende – si tratta di medici di medicina generale, pediatri. Grazie a loro viene monitorata costantemente la situazione, si individuano i virus". Dispongono nei loro ambulatori di tamponi che fanno ad alcuni pazienti, tamponi che passano dai laboratori dell’ospedale di Cona per essere poi studiati nei laboratori dell’università di Parma.

"Abbiamo registrato alcuni casi di influenza asiatica, non si vedevano da anni – spiega il dottor Francesco Bonetti, medico di medicina generale al lavoro nel suo ambulatorio in piazza Fetonte, a Francolino –. Questa influenza non va presa in alcun modo sottogamba, colpisce anziani ma anche i giovani. In alcuni casi si manifesta con una tosse anche molto prolungata e con febbri alte". E lancia un appello a vaccinarsi, campagna che non sta raccogliendo grandi consensi. Luca Catapano, medico di medicina generale, fa parte della medicina di gruppo di Poggio Renatico, in via Salvo d’Acquisto. L’anno scorso era un medico sentinella. "Quando si verifica l’influenza si usano terapie di supporto, antipiretici, antinfiammatori e analgesici. Certamente aver ’dismesso’ le mascherine ha favorito un così alto numero di casi. Anche la campagna vaccinale un po’ meno pervasiva ha contribuito all’ondata di influenza che stiamo vivendo".