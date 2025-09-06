Medici pestati da un 16enne ubriaco: insulti e pugni in faccia

Ferrara, 6 settembre 2025 – Ubriaco e senza freni, un 16enne danneggia la strumentazione del pronto soccorso e, soprattutto, aggredisce un’infermiera colpendola al volto e sputando addosso sia a lei che a un medico. La donna, sotto choc, esce dall’ambulatorio ma trova sulla sua strada la sorella 18enne del giovane, che le sferra un calcio al polpaccio. Per riportare la calma, arrivano i carabinieri del radiomobile che accompagnano la sorella al comando provinciale dove viene arrestata per lesioni personali all’infermiera; mentre mentre per il fratello 16enne scatta una denuncia alla procura per i minorenni di Bologna per la medesima ipotesi di reato della sorella e per oltraggio a pubblico ufficiale. È accaduto, l’altra mattina, al pronto soccorso dell’arcispedale di Cona: nelle prime ore di giovedì scorso, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Ferrara, hanno arrestato una 18enne e denunciato il fratello 16enne, in quanto ritenuti i presunti responsabili di una aggressione a personale sanitario.

La vicenda ha inizio quando al pronto soccorso, proveniente da un’altra provincia, arriva un’ambulanza con a bordo un paziente minorenne che era dovuto ricorrere alle cure dei sanitari perché in preda ad un forte stato di agitazione psicofisica. Durante la visita negli ambulatori del Pronto Soccorso, il 16enne, proprio a causa del suo stato, ha iniziato a strappare la strumentazione per la misurazione dei parametri vitali, facendola cadere a terra. È poi passato alle vie di fatto aggredendo, insultando e colpendo al volto un’infermiera, per poi proseguire sputando in direzione della stessa e del medico di turno. L’infermiera, scossa e impaurita dall’accaduto, esce dall’ambulatorio, ma inaspettatamente si imbatte nella sorella maggiorenne del paziente che l’aveva percossa. La ragazza, che in quel momento era fortemente preoccupata per le sorti del fratello, immotivatamente le sferra un calcio su un polpaccio inveendo nei suoi confronti.

I militari della sezione radiomobile intervenuti, riportata la calma insieme al padre dei ragazzi, hanno accompagnato presso la sede del Comando Provinciale di Ferrara la 18enne, che è stata dichiarata in arresto per l’ipotesi di reato di lesioni personali ad esercente la professione sanitaria, per avere causato all’infermiera aggredita lesioni giudicate guaribili in tre giorni. Al termine degli accertamenti, la giovane è stata rimessa in libertà come disposto dalla procura estense, mentre per il fratello 16enne è scattata una denuncia alla competente procura per i minorenni di Bologna per la medesima ipotesi di reato della sorella e per oltraggio a pubblico ufficiale. Un’altra aggressione al personale sanitario che, pur occupandosi della salute delle persone, è coinvolto suo malgrado in episodi di violenza. Nei mesi scorsi un operatore di un’ambulanza subì un’aggressione da una coppia dopo averli soccorsi a seguito di un incidente.