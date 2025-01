Medici sul piede di guerra: "Assunzioni e trasparenza, altrimenti sarà sciopero"

Carenza di personale, mancanza assoluta di un piano assunzioni, poca lealtà e trasparenza nel rapporto coi sindacati. I gruppi intersindacali Anaao Assomed, Aaroi-Emac, Anpo, Cimo-Fesmed, Fassid, Sinafo-Snr, Fed Cisl Medici e Fvm-Sivemp, che rappresentano il 97,2% delle sigle sindacali dell’azienda ospedaliero-universitaria e l’88,7% dell’Ausl, hanno proclamato uno stato di agitazione che si protrae dallo scorso 8 gennaio e che rischia concretamente di trasformarsi in uno sciopero nelle prossime settimane.

I sindacati denunciano la sistematica violazione da parte della direzione generale dell’articolo 4 comma 1 del contratto nazionale di lavoro, che prevede in estrema sintesi un confronto aziendale improntato alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente. "L’agitazione comprende sei sigle sindacali su sette, ne resta fuori solamente la Cgil, e le motivazioni che ci hanno spinto ad agire contro questa direzione sono legate a tre principi base – spiega Pierluigi Api, consigliere nazionale e coordinatore provinciale di Anaao –: leale collaborazione, trasparenza e rispetto dei ruoli.

Contestiamo la totale mancanza di un piano assunzioni, nonostante le nostre reiterate richieste di allargare il corpo medici perché diversi reparti sono in difficoltà. Per quanto riguarda l’azienda ospedaliero-universitaria, abbiamo chiesto a luglio dello scorso anno l’integrazione di un numero che va dai 35 ai 41 medici più 6 farmacisti e ad ora non abbiamo avuto alcuna certezza in tal senso; per l’azienda Usl, invece, chiediamo dalle 19 alle 21 assunzioni per gli ospedali di Cento, Argenta e del Delta. Denunciamo inoltre una carenza marcata di anestesisti, che si sono praticamente dimezzati negli ultimi anni".

Andrea Besutti, segretario Anaao e radiologo all’ospedale di Argenta, mette in piazza le questioni irrisolte del nosocomio argentano: "I lavori di riammodernamento del pronto soccorso sono fermi e non riprenderanno mai più, abbiamo una macchina per la risonanza magnetica già impacchettata e pronta ad essere utilizzata ma che non può essere installata perché mancano gli ambienti dove posizionarla. A breve avremo un incontro col sindaco Baldini per fare il punto della situazione e cercare di risolvere il problema delle liste d’attesa".

Questione su cui i medici si scaldano ulteriormente: "Non è possibile che la direzione generale ci chieda di accorciare i tempi delle visite ai pazienti per sbrigare le liste di attesa – interviene piccato Giacomo Caio, segretario provinciale Fesmed –, la questione va risolta assumendo più personale, non diminuendo la qualità delle visite e obbligando i medici a lavorare anche nei giorni di riposo".

Insomma, all’interno degli ambienti ospedalieri si percepisce un’insoddisfazione crescente, che si ripercuote poi anche nella sfera privata. Giandomenico Ferrara, veterinario, rincara la dose: "Abbiamo una carenza di veterinari che si aggira intorno al 25% rispetto alle richieste, e in questi mesi è stata assunta solamente una persona nonostante il turnover sia continuo e molti medici vadano in pensione o peggio ancora decidano di andarsene. C’è un affaticamento importante e il malcontento è diffuso".

Il 31 gennaio scade il mandato quinquennale dell’attuale direzione generale, e l’auspicio dei sindacati è chiaro: "La speranza è che ci sia un ricambio, lo abbiamo già comunicato anche al nuovo presidente della Regione, Michele De Pascale. Se la questione dovesse andare avanti ci sarà un tentativo di conciliazione davanti al prefetto, e in caso di fallimento non escludiamo di mettere in atto uno sciopero".