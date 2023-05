Medicina a distanza, incontro con il Comune e con l’azienda sanitaria

COPPARO

Dopo la serata dedicata alla patologia dell’Alzheimer, un nuovo incontro pubblico, organizzato dal Comune di Copparo, con la commissione consiliare Sanità, in collaborazione con l’Azienda Usl di Ferrara, si terrà questa sera alle 21 alla Galleria civica ‘Alda Costa’ di Copparo. L’argomento dell’iniziativa sarà la Telemedicina. L’Ausl di Ferrara ha attivato infatti le prestazioni ambulatoriali ‘da remoto’. Sono già avviate le video-visite diabetologiche e cardiologiche di controllo. Peraltro il progetto di telecardiologia è in corso, attualmente in via sperimentale, proprio alla Casa della Salute ‘Terre e Fiumi’. Al paziente basta collegarsi alla piattaforma tramite il link ricevuto, nel giorno e all’ora concordati, e ha luogo la video-visita: il referto viene poi essere scaricato direttamente sul Fascicolo Sanitario Elettronico. In tal modo sono ridotti gli spostamenti, se non necessari, specialmente per gli utenti più anziani e in difficoltà. Questa sera alla Galleria civica ‘Alda Costa, dopo i saluti e l’apertura dei lavori da parte del sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni, si alterneranno gli interventi dei relatori: interverranno Luca Chiarini, direttore Servizio Comune informazione e comunicazione tecnologica, che tratterà ‘La telemedicina presente futuro e prospettive’, e Carlotta Serenelli, direttore FF Unità operativa complessa Cure Primarie, che relazionerà su ‘Telemedicina nella Casa della Salute di Copparo’. A moderare sarà Marco Sandri, direttore del Distretto Centro-Nord dell’Azienda Usl di Ferrara. L’iniziativa permetterà di conoscere meglio l’innovativo sistema di medicina ‘a distanza’.