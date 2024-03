Medicina, ciclo di incontri

L’amministrazione comunale di Riva del Po, in collaborazione con il gruppo Donna Oggi e l’Associazione nazionale Donne Elettrici, promuove un ciclo di incontri rivolti alla popolazione su tematiche mediche di interesse comune. Il primo appuntamento è in programma oggi alle 16.30 al Centro civico di Ro con la dottoressa Paola Marchi, cardiologa, che parlerà di ‘Ipertensione e rischio cardiovascolare: come intervenire?’; il 9 marzo alle 16.30 al Centro civico di Berra la dott.ssa Elisa Galuppi, reumatologa, tratterà il tema ‘Fibromialgia: come prevenire la sindrome fibromialgica’; il 16 marzo alle 16.30 al Centro civico di Ro il professor Rosario Cultrera (Infettivologo) parlerà di ‘Antibiotici e vaccini: quando e perché’. Chiuderà il 23 marzo al Centro civico di Berra alle 16.30 l’incontro su ‘Osteoporosi, vitamina D’ con la professoressa Maria Rosaria Ambrosio.