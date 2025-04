Medicina del Dolore. Convegno con esperti

Un importante appuntamento per fare luce su una problematica spesso sommersa della società: il dolore cronico. Oggi alle 16 al Circolo dei Negozianti (Corso Giovecca, 47), si terrà il convegno “Vivere Senza Dolore”, organizzato dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Ferrara. L’evento si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sul dolore cronico, inteso come una vera e propria malattia, e di presentare le attività della Medicina del dolore e delle discipline ad essa correlate attive presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.