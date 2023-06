Medicina democratica "No a derive privatistiche"

di Lucia Bianchini

Arriva anche a Ferrara Medicina democratica. La sezione cittadina del gruppo, il cui referente è Andrea Ricci, è stata presentata ieri al centro sociale ‘Il Melo’ alla presenza di Marco Caldiroli, presidente nazionale, e Laura Valsecchi, responsabile dei problemi connessi alla disabilità. Temi fondamentali del dibattito sono stati l’articolo 32 della Costituzione che regola il diritto alla salute, percepito dai relatori come fortemente in pericolo, il problema delle liste d’attesa lunghe e bloccate, che obbligano a ricorrere alla sanità privata, le ‘dimissioni selvagge’, (malati che vengono dimessi troppo presto), oltre alla nuova legge delega sull’autosufficienza, su cui si è espressa Valsecchi. "Una controriforma epocale che investe il sociale, si sbilancia tutto verso i Leps, livelli essenziali di prestazione sociale – afferma –, determinati in base alle risorse e a una valutazione economica di anziani e nucleo familiare. Inoltre le cure a lungo termine, ora garantite dai Lea, verrebbero tolte e nascerebbe questo sistema nazionale sulla non autosufficienza, in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la logica di definire una nuova modalità valutativa basandosi sull’individuazione di bisogni sociali ma non sanitari. Abbiamo chiesto al governo e al parlamento che prima di tutto si mantenga il riconoscimento dello stato di malattia, che deve essere garantito dal servizio sanitario nazionale – prosegue –. La legge 83378 è ancora valida e si esprime sulla necessità di cure sanitarie, prevenzione e riabilitazione, intendendo tutte le necessità per tutta la durata della malattia, anche per le pluripatologie degli anziani. Serve anche una collocazione del sociale, e la sua collocazione non è il privato".

C’è poi un "meccanismo perverso – puntualizza Valsecchi – secondo cui, dopo aver valutato e individuato i bisogni, l’utente sceglie se mantenerli con l’indennità di accompagnamento o con un budget di cura, e in questo caso l’indennità viene riassorbita. Già si tende a non dare le indennità di accompagnamento, qui si cerca proprio di toglierle e sostituirle con un budget di cura. L’invalidità è invece un diritto acquisito". Noi, puntualizza Caldiroli, "rappresentiamo i principi della riforma sanitaria del 1978 che portiamo avanti cercando di attualizzarli, contrastando le derive privatistiche come i medici che escono dal settore pubblico per lavorare come gettonisti e la difficoltà a trovare medici di base". Dal gruppo di Ferrara saranno affrontate in particolare situazioni legate all’ambiente (la nostra città è infatti tra i luoghi con la più alta percentuale di malati di tumore) e la medicina del lavoro, vista l’incidenza di malattie professionali e infortuni.