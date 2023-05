Medicina di genere, c’è anche Unife

"E’ un momento epocale. Con questo ultimo decreto, si completa l’impianto previsto dalla legge sulla Medicina di genere, per cui come parlamentare mi sono battuta fino all’inserimento, nel 2018, nel sistema sanitario nazionale italiano. Unica a livello internazionale. E’ una grande soddisfazione anche come ferrarese, perché Unife, che con la rettrice Laura Ramaciotti ha inserito gli indicatori di genere nel proprio piano strategico, viene riconosciuta come punto di riferimento. Ora tutti gli atenei dovranno aggiornarsi". Così Paola Boldrini, già vice presidente della Commissione sanità in Senato e oggi vice presidente dell’intergruppo parlamentare su diabete e obesità ("la cui materia molto attiene al genere") accoglie la notizia della sottoscrizione, da parte del Ministro della Salute e della collega dell’Università e della ricerca, del decreto sul piano formativo della medicina di genere previsto dal comma 4 della legge del 2018. Sessanta pagine che citano proprio la legge 32018 di Boldrini e l’Ateneo ferrarese, "da anni attivo su molti fronti in tema di Medicina di genere", sottolinea Laura Ramaciotti, parlando di "tappa importante verso un cambiamento culturale e non solo". La rettrice cita il percorso negli anni di Unife tra istituzione del centro, "inserimento nei percorsi formativi di laurea e post laurea di insegnamenti di medicina di genere e medical humanities", il contributo delle "aziende sanitarie ferraresi", l’"approccio che cambia e rivoluziona diversi aspetti della ricerca, della prevenzione, della pratica clinica e in generale della vita quotidiana delle persone". Ramaciotti si congratula con Paola Boldrini, Tiziana Bellini, delegata ai rapporti con gli enti per la formazione medico universitaria, e Fulvia Signani, docente incaricata di Sociologia di genere e della salute, "da sempre attive sostenitrici di questa battaglia". Bellini e Signani sono tra gli esperti che hanno lavorato al tavolo tecnico scientifico nazionale istituito per predisporre il documento. Bellini, sulla scia di quanto espresso dalla rettrice, rimarca "positivamente l’estensione ad altri insegnamenti". Signani sottolinea alcuni punti, tra cui che "la formazione conterrà aspetti afferenti all’ambito biomedico e sociopsicologico".