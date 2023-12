Medicina di genere, ruolo per Boldrini

E’ stata nominata responsabile per la Medicina di Genere nella segreteria nazionale Pd. E’ Paola Boldrini, già vicepresidente Commissione Sanità in Senato e attuale vice presidente intergruppo parlamentare su diabete, obesità malattie croniche non trasmissibili. L’incarico le è stato conferito da Marina Sereni, con delega a Salute e Sanità, d’intesa con Elly Shlein. Nel ringraziare per il riconoscimento del suo impegno e lavoro, soddisfazione esprime Boldrini, fautrice dell’inserimento della Medicina di Genere nel Sistema Sanitario Nazionale – lo stesso che ha consentito la nascita del Centro dedicato, ora divenuto strategico, di Unife.