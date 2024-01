Medicina di gruppo cambia sede, sempre all’interno del ’Vandini’

Trasferimento della Medicina di Gruppo interna all’ospedale di Argenta. Il settore denominato "Argenta insieme per la salute", cambia sede, sempre nel Mazzolani-Vandini. Da domani il Centro si trasferisce nei locali dell’ex sede direzionale dell’ospedale, che si trova al piano rialzato dell’ala destra. Il trasferimento si rende necessario per consentire la prosecuzione dei lavori del Pnrr. Il progetto "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", del valore di 11 milioni, prevede la realizzazione di un nuovo padiglione con il duplice scopo di migliorare la sicurezza sismica e avere un padiglione "green", con limitato consumo energetico, e di riorganizzare l’intero presidio ospedaliero del "Mazzolani Vandini". I lavori contemplano la demolizione di due corpi di fabbrica, in cui è situata appunto la Medicina di Gruppo interna all’ospedale, che dal 25 gennaio traslocherà nell’altra ala della struttura ospedaliera. Nella nuova sede della Medicina di Gruppo "Argenta insieme per la salute" vi si accede dalla portineria centrale dell’ospedale, in via Nazionale Ponente, girando a destra in fondo al corridoio, dopo il Cup e il punto prelievi, e accedendo al piano rialzato. La Medicina di Gruppo sta provvedendo ad avvisare gli assistiti anche attraverso apposita cartellonistica. L’Asl specifica che non vi è alcun cambiamento in merito alla Medicina di Gruppo di Argenta di via Bertoldi, che rimane aperta nella stessa ubicazione e con le stesse modalità presso l’edificio 19 dell’ospedale.