Medicina di gruppo, nuovi organici: "Un lavoro sempre più difficile"

Porte girevoli nella Medicina di Gruppo di Portomaggiore e Ostellato. Hanno preso servizio tre nuovi dottori, che completano l’organico dopo i pensionamenti di coloro che hanno prestato un lungo e onorato servizio, per ultimi i dottori Luigi Urso e Gilberto Zanotti, entrambi coordinatori della struttura presente nell’ex ospedale di Portomaggiore. Il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi, è andato a trovare i nuovi dottori che hanno preso servizio alla Medicina di Gruppo e ha voluto lanciare un messaggio importante ai cittadini. Ha colto l’occasione per salutare il dottor Luigi Urso, "che ringrazio per i tanti anni di servizio e che era presente assieme al dottor Zanotti", che sono andati in pensione in queste settimane. Il primo cittadino portuense ne ha tessuto le lodi: "Per prima cosa, questo gruppo va ringraziato e sostenuto. Medici motivati e competenti, determinati, con uno spirito dinamico, che hanno scelto questo territorio. Siamo fortunati e dobbiamo averne coscienza: in un momento di grande difficoltà in cui i dottori, specialmente di medicina generale, non si trovano, e alcuni territori faticano, abbiamo questo gruppo affiatato pronto a prendere in mano il nuovo corso. Non è scontato e personalmente sono molto grato a loro per la scelta e il loro servizio quotidiano. Stanno conoscendo migliaia di nuovi pazienti, un po’per volta si stanno calando in questa realtà a volte non semplice, e il loro lavoro va accompagnato".

Un lavoro non facile per le continue invettive e insulti, specie dopo l’episodio increscioso di un medico (avventizio) che lavorava di giorno e alla sera spacciava, come hanno accertato le forze dell’ordine. "I medici mi hanno raccontato di alcuni attacchi verbali, della insofferenza e rabbia di alcuni pazienti, delle invettive ben oltre il limite dell’educazione ricevute via social. E credo in molti abbiamo visto e letto parole non giustificabili. Chiaramente dico che non vorrei vedere questo. Tutto lo staff, medici, infermieri e amministrativi, fa il massimo sforzo per essere vicino ai pazienti, tutti. La domanda di servizi cresce dall’epoca Covid, ma le risorse e il personale sono costanti. Naturalmente qualche difficoltà e complicazione può esserci. Mai questo però deve giustificare comportamenti oltre le righe o diffamazioni social". E conclude: "Cerchiamo di essere vicini e orgogliosi di questo gruppo, che ha le potenzialità per crescere e aprire un nuovo corso".

Franco Vanini