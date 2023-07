Medicina digitale, l’Ausl relaziona a Roma

’Strategie, esperienze e punti di attenzione per il funzionamento dei servizi di telemedicina nella Long Term Care’. Con questa relazione la dottoressa Monica Calamai, direttrice delle Aziende sanitarie Ferraresi, ha portato in sede ministeriale l’esperienza, i risultati, gli obiettivi e i progetti della sanità ferrarese, con particolare riferimento alla Telemedicina e al progetto di “Azienda sanitaria digitale Ausl – Aou di Ferrara”. Occasione, il congresso “Long Term Care 8”, in corso a Roma presso il Ministero della Salute, cui la direttrice è stata invitata come relatrice. La dottoressa Calamai è partita illustrando le caratteristiche particolari del territorio ferrarese, l’assetto della sanità locale, il lavoro svolto in particolare sulle Case di Comunità e sui servizi, come ad esempio quello dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità e le prospettive legate ai progetti del PNRR. Quindi il metodo di lavoro seguito per l’implementazione dei principali progetti di telemedicina e i relativi risultati. Per quanto riguarda, ad esempio la tele-refertazione da remoto degli ECG effettuati all’ospedale di Cento, ne sono state svolte 292 alla Casa di Comunità di Copparo (cui si aggiungono 8 video-colloqui) e 24 a quella di Bondeno; nel 2023 si aggiungeranno le Case di Comunità di Comacchio, Portomaggiore e Ferrara-Cittadella San Rocco. Centottanta (180) le tele-retinografie per pazienti diabetici lette presso la Casa di comunità di Codigoro (ed entro l’anno si aggiungerà quella di Copparo). Per quanto riguarda le tele-visite di controllo, a giugno di quest’anno ne sono state effettuate 579 (238 nel 2022 e ben 341 nei soli primi sei mesi dell’anno in corso, con un trend molto significativo di crescita), cui si aggiungono 62 consulenze. L’obiettivo per il 2023 è di raggiungere quota 1.232 visite in totale. Sempre nell’anno in corso è prevista l’attivazione del progetto di tele-monitoraggio per le aree interne (in corso di acquisizione i dispositivi, si prevedono 40 pazienti) e della possibilità per i medici di medicina generale di effettuare tele-consulto con gli specialisti di molte discipline.