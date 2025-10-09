L'emergenza sottovalutata

Matteo Naccari
L'emergenza sottovalutata
Ferrara
CronacaMedicina e arte si incontrano. La lezione di Paolo Zamboni
9 ott 2025
REDAZIONE FERRARA
Medicina e arte si incontrano. La lezione di Paolo Zamboni

Nei giorni scorsi Paolo Zamboni, medico, ricercatore e docente dell’Università di Ferrara, ha incontrato gli studenti del liceo Roiti iscritti alle classi del corso Biomedico. L’incontro ha rappresentato un’occasione di grande valore formativo: il volume ‘Nascoste nella tela’, di cui il professore è autore, si integra infatti in modo naturale con il percorso di studi biomedico, offrendo un punto di vista originale in cui arte e scienza dialogano in modo sorprendente.

Nel corso della mattinata, Zamboni ha accompagnato gli studenti in un viaggio affascinante tra medicina e storia dell’arte, mostrando come nelle opere dei grandi maestri si possano celare dettagli anatomici, fisiologici e scientifici di straordinario interesse. L’incontro ha stimolato nei ragazzi curiosità, spirito di osservazione e pensiero critico, evidenziando come la medicina non sia confinata agli ospedali o ai laboratori, ma possa manifestarsi ovunque — perfino tra i colori e le pennellate di un dipinto.

Un’esperienza che ha permesso agli studenti di ampliare gli orizzonti del sapere, scoprendo che la conoscenza nasce dall’incontro tra discipline diverse e dalla capacità di guardare la realtà con occhi sempre nuovi.

