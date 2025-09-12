Medicina e scienza delle particelle. Esperti dal mondo a confronto

L’Università ospita fino a oggi la 23esima edizione dell’international symposium on microencapsulation, congresso scientifico internazionale incentrato sui temi delle scienze e tecnologie delle particelle. L’evento richiama in città 170 ricercatrici e ricercatori provenienti da 15 Paesi e 4 continenti ed è stato inaugurato nella serata di mercoledì nella corte del Castello estense, con un cocktail di benvenuto e uno spettacolo della contrada di Santa Maria in Vado. Per l’occasione, il Comune ha predisposto l’illuminazione monumentale di colore blu della facciata del Castello.

L’evento è proseguito nella cornice di palazzo Trotti Mosti, con il supporto organizzativo del Consorzio Futuro in Ricerca, e rappresenta un ritorno in Italia vent’anni dopo l’unica altra edizione ospitata nel nostro Paese, a Parma nel 2005. Storicamente itinerante, la manifestazione ha toccato in passato città come Londra, Singapore, Nagoya, Pamplona, Boston e Salvador de Bahia.

"Tema centrale di questa edizione è la microincapsulazione di sostanze in strutture di dimensioni macro, micro e nanometriche, tecnologie che consentono di veicolare e controllare il rilascio di principi attivi di interesse terapeutico, cosmetico, nutrizionale e agricolo. Tecnologie che stanno rivoluzionando la medicina di precisione e aprendo nuove prospettive in numerosi ambiti scientifici e industriali" spiega Gaia Colombo, professoressa del dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie di Unife, responsabile scientifico del simposio.

"Punta di diamante del programma scientifico sono i quattro keynote speakers di fama mondiale: Nicholas Peppas, della University of Texas at Austin, pioniere nel campo del drug delivery e delle nanotecnologie; Robert Langer dell’Mit Boston, co-fondatore di Moderna e tra gli scienziati più citati al mondo; Patrick Couvreur, Université de Paris-Saclay, membro dell’Académie des Sciences in Francia ed Anthony Hickey, University of North Carolina at Chapel Hill, esperto di farmacologia inalatoria" aggiunge Sabrina Banella, coorganizzatrice dell’evento. Accanto a loro, 15 relatori invitati e 17 giovani ricercatrici e ricercatori selezionati per l’innovatività dei loro contributi completano il programma scientifico.