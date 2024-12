Medicina generale, c’è il dottor Buzzi

L’Azienda Usl di Ferrara nomina Fabio Buzzi medico di medicina generale per la sede di Lagosanto, per garantire un presidio di sanità territoriale importante già dal prossimo 2 gennaio. Nelle scorse settimane l’Ausl aveva bandito la "zona carente", per dare copertura definitiva a quell’area, temporaneamente assicurata con un incarico provvisorio, dopo l’improvvisa scomparsa del dottor Davide Gandolfi. I pazienti del dr. Gandolfi dovranno effettuare la nuova scelta medico a favore dei medici disponibili del territorio. Il dr. Fabio Buzzi sarà disponibile per la scelta dal 2 gennaio 2025.