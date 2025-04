Medicina generale, il dottor Lassey entra in servizio a Gambulaga

Il servizio sanitario nelle frazioni da questa settimana è migliorato e diventa più capillare. Da Gambulaga arriva un’ottima notizia: è ripreso mercoledì mattina il servizio di Medicina Generale nei locali comunali della sala civica della più importante frazione del comune di Portomaggiore. Il dottore Tete Lassey, che è in servizio nella Medicina di Gruppo di Portomaggiore, sarà a Gambulaga i martedì mattina tra le 8.30 e le 12.30.

"Un presidio importante per la comunità – sottolinea il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi – che avevamo ripristinato con il dottor Capatti, ora in pensione, e che oggi torna operativo. Grazie di cuore al dottor Tete Lassey e anche all’Azienda Usl di Ferrara, che ha collaborato con il comune di Portomaggiore. La sala civica, grazie all’impegno congiunto di istituzioni e associazioni, è un luogo che è tornato ad essere vivo e utilizzato. A oggi contiamo i martedì sera di gioco e aggregazione organizzati da Gambulaga Eventi, oltre ai laboratori creativi floreali; il corso di ginnastica dolce del lunedì di Uisp; il presidio di assistenza del sindacato Spi Cgil il mercoledì mattina, il medico di famiglia, ed è imminente anche l’arrivo degli Ifec - gli Infermieri di Famiglia e di Comunità anche a Gambulaga, dopo l’apertura del presidio di Maiero. Tutte attività che, dal canto nostro, incoraggiamo e agevoliamo per aumentare la qualità della vita e dare servizi e momenti di aggregazione sociale".

