Medicina, iscrizioni post riforma. A disposizione 550 posti: "Pronti a gestire i grandi numeri"

I grandi numeri, all’ateneo di Ferrara, non hanno mai fatto paura. Anzi. Basta pensare che tra questo mese e la prima decade del prossimo si laureeranno in Medicina gli studenti di Unife – circa quattrocento – che partirono con la “sperimentazione Zauli” in seicento. Era il 2019. Quindi, perfettamente nei tempi. Con una percentuale da record. Fra l’altro in questo disegno hanno avuto un ruolo centrale le due docenti Tiziana Bellini e Paola Secchiero che – in ossequio al mandato della rettrice Laura Ramaciotti – stanno seguendo questo percorso. Anche con le nuove iscrizioni a Medicina che sono partite l’altro ieri, dopo l’approvazione delle nuove metodologie d’accesso alle facoltà fortemente volute dal ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. A Ferrara, c’è qualcosa in più. Che cos’è cambiato, nella pratica? Su Universitaly, gli studenti devono indicare l’ateneo dove frequentare il “semestre filtro” e sostenere gli esami fondamentali: Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia. Gli esiti di queste prove determinano la loro posizione nella graduatoria nazionale unica. È necessario indicare anche le sedi universitarie in cui proseguire il percorso con l’iscrizione al secondo semestre in caso di non ammissione alla prima, esprimendo almeno 10 preferenze. Durante l’iscrizione, è richiesto di indicare anche il corso affine, tra quelli attivati nella sede di frequenza del semestre filtro, esprimendo, anche in questo caso, almeno 10 sedi universitarie alternative.

Questa indicazione non è in alcun modo vincolante. In caso di non ammissione a Medicina o Odontoiatria, sarà sempre possibile proseguire il percorso di studio in uno dei corsi affini o consigliati dall’Ateneo in base all’elevato numero di crediti riconosciuti. Le prove d’esame si svolgeranno in contemporanea a livello nazionale: il primo appello sarà il 20 novembre, mentre il secondo sarà il 10 dicembre 2025. Entrambi, a partire dalle 11. Ciascuna prova comprenderà 31 quesiti per materia: 15 a risposta multipla (5 opzioni, 1 corretta) e 16 a completamento. Gli studenti che hanno scelto Unife potranno indicare anche la propria preferenza per le lezioni in aula o in streaming. Le lezioni del semestre filtro si terranno al Mammuth e potranno essere seguite in presenza oppure in streaming, a scelta dello studente al momento dell’iscrizione. "Gli studenti che sceglieranno Unife – dice Ramaciotti al Carlino – avranno la possibilità di frequentare un ateneo che è abituato a gestire i grandi numeri e che ha grandi spazi da offrire. La nostra sfida sarà quella di allargare il più possibile le lezioni in presenza: se ci sarà bisogno, chiederemo alla Fiera di ampliare la convenzione e gli spazi disponibili".

re. fe.