Medicina riabilitativa. Bergonzoni diventa direttrice

Una nuova direttrice di unità operativa andrà a rinforzare l’organico dei professionisti che operano all’interno dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara. Si tratta della dottoressa Antonella Bergonzoni (Medicina Riabilitativa). La professionista, da diversi mesi facente funzioni, prenderà il posto del prof. Nino Basaglia ed entrerà in servizio dal primo novembre di quest’anno.

Bergonzoni si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Ferrara nel 1990. Ottiene la specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione nel 1994 presso l’Università degli Studi di Bologna. Diventa Dirigente Medico di 1° livello con contratto a tempo indeterminato presso il Settore di Medicina Riabilitativa del Dipartimento di Neuroscienze/Riabilitazione dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara nell’agosto del 1997. Dal 2013 svolge la propria attività all’interno del Modulo di Neuropsicologia Riabi-litativa in qualità di Responsabile. Dal 1 luglio 2021 ricopre il ruolo di Direttore facente funzioni dell’Unità Operativa di Medicina Riabilitativa. Referente per l’Area della Riabilitazione Neurologica del S. Anna dei percorsi vocazionali all’istituto Don Calabria di Ferrara. Coordinatrice della sezione di riabilitazione neuropsicologica della Simfer (società italiana di medicina fisica e riabilitativa).