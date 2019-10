Ferrara, 28 ottobre 2019 - Il progetto è ambizioso, il percorso tutt’altro che semplice: aprire una sede distaccata di Medicina e Chirurgia fuori provincia. Stavolta però la direttrice espansionistica non punterebbe oltre il Po, a quel Polesine già ricco di corsi targati UniFe, ma alla Romagna e dritto alla città natale del rettore: Forlì.

L’indiscrezione non è più tale da un po’, visto che, il mese scorso, sia senato accademico che consiglio d’amministrazione hanno approvato il progetto. L’obiettivo sarebbe quello di partire con i corsi già nell’anno accademico 2020-2021 e per questo entro gennaio l’ateneo estense dovrà inviare un business plan dettaglio a Ministero e Anvur – gli unici soggetti titolati a licenziare l’apertura di una sede distaccata – e una proposta almeno quinquennale per effettuare a Forlì ricerca scientifica in ambito medico, meglio se a carattere internazionale.



A giorni il rettore (e medico) Giorgio Zauli sarà proprio a Forlì per illustrare il piano, in un momento in cui l’Alma Mater sembra riaccarezzare l’idea di aprire anche lei una sede distaccata di Medicina in Romagna. Un’idea, va detto, non nuova e in passato rimasta sempre lettera morta quando però altri Atenei non si affacciavano all’orizzonte come, invece, sta facendo di gran carriera Ferrara. Le cose, però, non sono in discesa.

Rispetto all’Alma Mater, UniFe sconta un gap logistico: a Forlì non una una sede propria dove operare, a dfferenza di Bologna che in Romagna ha ben quattro campus. Che fare allora? L’opzione più percorribile sembra essere quella dei bandi per cercare spazi per la didattica, come fu per la Fiera di Ferrara dove sono stati ’blindati’ due padiglioni con un contratto pluriennale. Risolto il nodo lezioni, resterebbe quello della pratica che, però, vedrebbe Ferrara più agevolata rispetto all’Alma Mater: già adesso circa il 70 per cento circa delle Unità complesse della Romagna ospitano specializzandi UniFe.

E molti docenti dell’ateneo estense sono romagnoli che operano nelle Ausl della zona. Per loro sarebbe un ritorno a casa o quasi, mentre una quota consistente di studenti potrebbe vedere nella nuova sede forlivese una meta per evitare i costi della vita da fuorisede.



La norma non prevede un numero di studenti minimo per aprire la sede distaccata, ma il criterio con cui potrebbe essere gestita la partita potrebbe essere lasciare liberi di scegliere gli studenti, o in extrema ratio attingere dal fondo della graduatoria d’accesso. Altra partita tutta da giocare nel caso arrivasse l’ok del Ministero è quella del numero chiuso visto che a Ferrara è in corso da quest’anno la sperimentazione prodromica alla sua abolizione.



«L’università di Ferrara è al momento la seconda in regione con oltre 24mila iscritti e in questi anni il rettore ha svolto un ottimo lavoro sia dal punto di vista formativo che logistico – commenta il sindaco Alan Fabbri –. Ampliarsi per cercare opportunità per gli studenti e per l’ateneo per me è sempre positivo».