Medicinali ‘fantasma’ Carenza di antibiotici, l’allarme delle farmacie "Mancano materie prime"

di Federico Di Bisceglie

Potrebbe essere una caccia al tesoro. La ricerca di alcuni farmaci, anche nelle farmacie ferraresi, sta diventando davvero complessa. Su tutti, le maggiori difficoltà di reperimento si registrano tra gli antibiotici (amoxicillina in testa) e tra gli alginati (il Gaviscon, tanto per intenderci). Ma, la cosa peggiore, è che "la situazione non è in miglioramento, anzi". Potrebbe essere, insomma, un disagio strutturale. La presidente di Federfarma, Stefania Menegatti è particolarmente preoccupata. Anche perché, dice, "essendo molti degli antibiotici destinati alle cure pediatriche, chiamano spesso madri in difficoltà che non riescono a dare continuità di cura ai loro figli". Attualmente, stando ai dati dell’Agenzia Italiana del farmaco, sono 3.430 i farmaci che risultano carenti in Italia. Vale a dire una cifra molto superiore rispetto a quelli dichiarati indisponibili a fine marzo dello scorso anno (2.822). Nell’ultimo autunno-inverno, come riporta un’analisi del Sole 24 Ore, "sono state rilevate in media 3.463 carenze, il 22,6% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e l’85% in più rispetto alla stagione 2018-2019". A determinare questa situazione c’è una molteplicità di fattori. Sono due, principalmente, le cause che si evincono dal report di Aifa: il 12,2% di medicinali attualmente carenti in Italia, riporta il quotidiano economico, "riguarda cessate commercializzazioni (temporanee o definitive) decise dalle case farmaceutiche. Il 73% è indisponibile, invece, per l’elevata richiesta o problemi produttivi. Ma c’è di più. Secondo la presidente provinciale di Federfarma, infatti, "paghiamo una serie di riverberi negativi generati dal conflitto in Ucraina e un’oggettiva mancanza di materie prime". Senza contare che, "rispetto alle reali necessità – prosegue Menegatti – c’è una scarsità di produzione legata ad alcuni tipi di medicinali, a fronte di una grande richiesta dovuta all’esplosione di determinate patologie". Tra i bambini, ad esempio, in questo momento c’è una grande diffusione di streptococco ma "mancando sostanzialmente gli antibiotici, facciamo fatica a garantire – anche coi farmaci generici – le cure necessarie".

Insomma la situazione è completamente schizofrenica. In prospettiva "andremo incontro a difficoltà enormi", conclude Menegatti. Anche Paola Nocenti (Farmacie Comunali) denuncia problemi di approvvigionamento, seppur meno impattanti – avendo undici farmacie il sistema in qualche modo riesce a reggere –, ma comunque significativi. "Le problematiche più evidenti – spiega – sono legate all’approvvigionamento degli antibiotici, che sono strettamente legati a picchi di patologie. Ma non solo: anche la mancanza di materie prime gioca un ruolo impattante sotto questo profilo". Infatti, molte case farmaceutiche "sono in difficoltà nel trovare l’alluminio per i blister e la carta per gli imballaggi nei farmaci. Oltre alla rarefazione delle materie prime proprio per la fabbricazione dei farmaci in sé". Contemporaneamente, a Cona, si sono registrati alcuni ingressi in pronto soccorso per polmoniti dovute essenzialmente agli sbalzi di temperatura. Ma il fenomeno più preoccupante, comunque, resta la mancanza dei farmaci.